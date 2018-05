'Deadpool 2' được khen hay hơn cả 'Avengers: Infinity War'?

Trước khi công chiếu, "Deadpool 2" nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người khen ngợi phần 2 hay hơn phần trước đó và cả bom tấn "Avengers: Infinity War".

Trailer cuối cùng của Deadpool 2 Sau khi sống sót qua một cuộc tấn công gần chết người ở phần trước, Deadpool phải chiến đấu với Ninja, Yakuza, anh đi khắp thế giới và nhận ra tầm quan trọng của gia đình, bạn bè.

Trước thềm ra mắt Deadpool 2, bom tấn của hãng Fox đã nhận được những phản hồi sớm rất tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Nhiều người đồng thuận cho rằng phần hai hay hơn phần đầu tiên.

"Tôi thích Deadpool 2 nhiều hơn bộ phim đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một tác phẩm đầy tham vọng và đã được làm một cách xuất sắc. Có nhiều sự hài hước, hành động và kịch tích nhưng mọi thứ được cân bằng rất tốt", một khán giả nhận xét.

"Đây chắc chắn là phần tiếp theo hoàn hảo. Phim đã góp phần nhân đôi sự yêu thích của người hâm mộ và khắc phục một số vấn đề của bộ phim trước đó. Những tiếng cười lớn trong rạp chứng tỏ khán giả rất thích thú. Hành động tuyệt vời, câu chuyện đầy hài hước", biên tập viên Cinema Blend - Sean O'Connell bình luận trên Twitter.

Phần hai của Deadpool 2 được đánh giá còn hay hơn cả Avengers: Infinity War.

"Tôi không thích Deadpool tập đầu tiên. Nhưng thật sự phần hai đã hoàn toàn chinh phục tôi", cây bút phê bình phim của Vanity Fair - Mike Ryan nhận xét.

Đặc biệt, bộ phim siêu anh hùng dán nhãn R với sự tham gia của tài tử Ryan Reynolds thậm chí còn được khen ngợi hay hơn cả bom tấn đình đám nhất của Marvel mới đây - Avengers: Infinity War.

Tài khoản Twitter tên Alex bình luận ngắn gọn: "Thật sự thì Deadpool còn hay hơn cả Infinity War". Nhà phê bình phim của tờ People - Nigel M. Smith đánh giá: "Deadpool 2 là phim máu me và bựa nhất từ sau Kill Bill Volume 1. Nó còn hài hước hơn cả phần một, và lắm trò đùa của dân Canada".

Những phản hồi sớm về Deadpool 2 rất tích cực. Ảnh: Twitter.

Không chỉ khen ngợi về nội dung, người hâm mộ còn đặc biệt phấn khích trước đoạn after-credit của phim. Nhiều người còn đánh giá đây là đoạn after-credit hay nhất trong tất cả phim siêu anh hùng.

Phóng viên Kate Erbland nhận xét: "Deadpool 2: Quá xuất sắc cho một phim 18+. Những vai quần chúng cũng quá tuyệt vời và cả đoạn hậu credit nữa".

Tung ra rất nhiều trailer, trích đoạn để quảng cáo, nhưng Deadpool 2 thực tế vẫn giữ bí mật gần như toàn bộ phần nội dung. Trong phần mới, Wade Wilson sẽ chạm trán với Cable (Josh Brolin) - một chiến binh đột biến có khả năng du hành vượt thời gian.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) hay Colossus (Stefan Kapicic), phần 2 còn bổ sung thêm Domino (Zazie Beetz) - nữ dị nhân có khả năng thay đổi vận may, và Black Tom Cassidy (Jack Kesy) - dị nhân tạo ra năng lượng từ cây cỏ. Phim cũng sẽ là tiền đề để giới thiệu nhóm X-Force sau này.

Deadpool 2 dự kiến khởi chiếu từ 18/5. Ảnh: Fox.

Đầu năm 2016, phim về gã lính đánh thuê mồm mép, ưa bạo lực Deadpool gây ngạc nhiên lớn tại phòng vé khi thu hơn 780 triệu USD, bất chấp việc bị hạn chế khán giả dưới 17 tuổi.

Do đó, Deadpool 2 được kỳ vọng là bom tấn sẽ giúp hãng phim ghi dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé năm nay, sau khi The New Mutants lẫn X-Men: Dark Phoenix đều đã bị đẩy sang 2019.

Deadpool 2, dự kiến ra rạp vào ngày 18/5 tới. Tránh được khoảng thời gian phát hành của Avengers: Infinity War, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn về doanh thu.