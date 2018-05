‘Deadpool 2’ nhiệt tình ‘đá đểu’ Vũ trụ siêu anh hùng DC

Trailer bộ phim 'Deadpool 2' Bộ phim siêu anh hùng tiếp theo về tên lính đánh thuê mồm mép, ưa bạo lực dự kiến khởi chiếu từ 18/5.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung Deadpool 2

Rất thích giễu nhại các hình tượng văn hóa đại chúng, Deadpool (Ryan Reynolds) mới có màn trở lại khá ấn tượng qua bộ phim Deadpool 2. Lần này, “nạn nhân” lớn nhất của nhân vật phản anh hùng là các tác phẩm dựa trên truyện tranh DC.

“Martha”

Ở đầu phim, sau khi thực hiện hàng loạt phi vụ giết thuê, Deadpool trở về nhà để ăn mừng kỷ niệm với cô bạn gái nóng bỏng Vanessa (Morena Baccarin). Do về muộn, anh bắt đầu nghĩ ra hàng loạt lời giải thích.

Một trong số đó liên quan tới Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Deadpool nói rằng anh mới “đánh nhau với một gã mặc áo choàng cực ngầu, nhưng rồi bỗng phát hiện ra mẹ của hắn cũng tên là Martha”.

Khoảnh khắc "Martha" gây tranh cãi của Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Ảnh: Warner Bros.

Trong bom tấn của DCEU trước đó, Batman (Ben Affleck) và Superman (Henry Cavill) ban đầu tin rằng đối phương là kẻ xấu và có trận chiến sinh tử đầy khốc liệt. Nhưng khi biết rằng cả hai đều có mẹ mang tên “Martha”, họ đã quyết định dừng lại dù mới phút trước còn suýt lấy mạng nhau.

Deadpool 2 muốn giễu nhại một trong những chi tiết gây tranh cãi bậc nhất của Batman v Superman. Không ít người đến nay vẫn cho rằng đó là khoảnh khắc thực sự lố bịch của bom tấn nhà DC.

Cable đen tối

DCEU của DC và Warner Bros. mở màn bằng Man of Steel (2013). Phong cách đen tối, nghiêm túc của bộ phim trở thành “kim chỉ nam” của DCEU gần như suốt từ đó tới nay.

Trong lần chạm trán đầu tiên với Cable (Josh Brolin), Deadpool biết rằng đối thủ của mình đến từ tương lai. Anh hỏi rằng liệu nhạc dubstep có còn thịnh hành sau này hay không, thì Cable bèn nói rằng: “Dubstep là thứ nhạc chỉ dành cho bọn ẻo lả”. Câu đáp trả của Deadpool thực sự thú vị: “Đen tối quá! Anh có chắc mình không thuộc DCEU hay không?”.

Cable bị Deadpool hỏi "móc" là có phải đến từ Vũ trụ Điện ảnh DC hay không. Ảnh: Fox.

Các fan của truyện tranh DC thường hay tự hào về phong cách làm phim đen tối của DCEU nếu so với MCU. Song, nó xem ra không thực sự hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau. Đến Wonder Woman (2017) hay Justice League (2017) gần đây, các nhà sản xuất tại Warner Bros. đã buộc phải đưa ra ít nhiều thay đổi.

Green Lantern dở tệ

Một “nạn nhân” nữa bị Deadpool 2 giễu cợt không thuộc DCEU, nhưng vẫn là dựa trên truyện tranh DC: Green Lantern (2011). Nhân vật chính trong dự án cũng do Ryan Reynolds thể hiện.

Ở cuối phim, chiếc máy giúp du hành ngược thời gian của Cable được sửa chữa, và Deadpool đã lợi dụng nó để giải cứu cô bạn gái Vanessa, cũng như “dọn dẹp các dòng thời gian” theo như lời anh.

Deadpool muốn xóa sổ sự tồn tại của bộ phim Green Lantern (2011). Ảnh: Warner Bros.

Tên lính đánh thuê trở về thời điểm nam diễn viên Ryan Reynolds đang đọc kịch bản Green Lantern, và ra tay sát hại luôn… tài tử. Deadpool hẳn muốn ngăn chặn một bộ phim tệ hại ra đời.

Tri ân DC

Nhiệt tình “đá đểu” DC và DCEU là vậy, nhưng Deadpool 2 thực tế vẫn chứa đựng một vài chi tiết tri ân hãng phim đối thủ. Như trong cảnh Deadpool và Weasel (T.J. Miller) phỏng vấn các ứng viên cho nhóm X-Force, khán giả có thể nhận ra khẩu súng “BANG” quen thuộc của Joker ở bom tấn Batman (1989).

Cũng ở lần chạm trán đầu tiên giữa Cable và Deadpool, gã chiến binh đến từ tương lai đã hỏi danh tính của đối thủ. Tên lính đánh thuê bèn đáp lại tỉnh rụi rằng: “Tao là Batman”. Đó là câu thoại nổi tiếng của Người Dơi ở đầu bộ phim năm 1989 khi siêu anh hùng đánh bại một tên cướp.

Khẩu súng của Joker ở Batman (1989) xuất hiện trong Deadpool 2. Ảnh: Fox.

Ngoài ra, khi biết thân phận của Shatterstar (Lewis Tan), Deadpool chia sẻ với Weasel rằng anh muốn tới một hành tinh mà bản thân vượt trội hơn tất cả, giống như một vị Chúa hoặc “giống Superman” trên Trái đất.

Weasel bèn đáp lại rằng, “Chẳng phải đó là Canada sao?”, và khiến tên lính đánh thuê giận dữ khi cho rằng anh đã sỉ nhục quê hương mình. Ở ngoài đời, Ryan Reynolds là một công dân Canada.

Deadpool 2 đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.