‘Deadpool 2’ truất ngôi ‘Avengers: Infinity War’ tại phòng vé

Có mặt tại 4.349 rạp Bắc Mỹ, Deadpool 2 thu ước tính 125 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua. Có một chút đáng tiếc khi tác phẩm siêu anh hùng của Fox đã không thể vượt qua mở màn của phần đầu. Hồi tháng 2/2016, Deadpool từng ra quân ở mức 132,4 triệu USD.

Dẫu vậy, hãng Fox không có gì phải phàn nàn bởi Deadpool 2 vẫn chịu sự cạnh tranh từ Avengers: Infinity War. Bom tấn của Marvel Studios mới có thêm 28,7 triệu USD nội địa trong cuối tuần qua.

Đến nay, biệt đội siêu anh hùng Avengers đã giúp Disney thu 595 triệu USD nội địa và 1,218 tỷ USD tại các thị trường quốc tế với chuyến phiêu lưu thứ ba.

Deadpool 2 hiện là phim có doanh thu mở màn cao thứ ba trong năm sau Infinity War (257,7 triệu USD) và Black Panther (202 triệu USD), và là tác phẩm bị gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) có mức ra quân cao thứ hai lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Tại các thị trường quốc tế, những gì mà Deadpool 2 làm được còn ấn tượng hơn nhiều. Với 176 triệu USD từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, bộ phim của đạo diễn David Leitch và Ryan Reynolds xác lập nên một vài kỷ lục mới: phim xếp hạng R có mở màn quốc tế cao nhất (vượt Logan (2017) với 160 triệu USD), mở màn lớn nhất trong lịch sử phát hành của Fox (vượt Days of Future Past (2014) với 174 triệu USD).

Cần phải nhắc thêm rằng thành tích của Deadpool 2 hoàn toàn không có sự đóng góp của Trung Quốc khi bộ phim bạo lực vẫn chưa tìm được “cửa” đặt chân tới quốc gia tỷ dân. Bên ngoài Bắc Mỹ, dẫn đầu về doanh thu của bộ phim là Anh quốc (18 triệu USD), Hàn Quốc (17 triệu USD), Nga (11,8 triệu USD), Australia (11,7 triệu USD) và Mexico (10 triệu USD).

Trong Deadpool 2, Ryan Reynolds tiếp tục vào vai Deadpool. Lần này, tên lính đánh thuê lắm mồm, ưa bạo lực quyết định thành lập biệt đội có tên X-Force để ngăn chặn Cable (Josh Brolin) - tên chiến binh bí ẩn đến từ tương lai có ý định sát hại một đứa trẻ dị nhân.

Phim do David Leitch (John Wick, Atomic Blonde) làm đạo diễn, và còn có sự tham gia diễn xuất của Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller và Brianna Hildebrand. Deadpool 2 đang có điểm số 84% theo tổng hợp phê bình báo giới trên Rotten Tomatoes. Khán giả đại chúng cũng tỏ ra rất hài lòng khi chấm phim điểm A theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.

Tuy nhiên, khả năng Deadpool 2 có hai tuần thắng lợi liên tiếp là rất thấp. Tuần 25/5, Disney tiếp tục tung ra một dự án bom tấn khác: Solo: A Star Wars Story. Phần ngoại truyện về nhân vật Han Solo thuộc Chiến tranh giữa các vì sao sẽ có mặt tại 4.200 rạp Bắc Mỹ.

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ từ 18/5 tới 20/5:

(trong ngoặc là thứ hạng của tuần trước)

1 (Mới). Deadpool 2: 125 triệu USD

2 (1). Avengers: Infinity War: 28,7 triệu USD

3 (Mới). Book Club: 12,5 triệu USD

4 (2). Life of the Party: 7,73 triệu USD

5 (3). Breaking In: 6,5 triệu USD

6 (Mới). Show Dogs: 6 triệu USD

7 (4). Overboad: 4,73 triệu USD

8 (5). A Quiet Place: 4 triệu USD

9 (7). Rampage: 1,5 triệu USD

10 (10). RBG: 1,3 triệu USD