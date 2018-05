'Deadpool' gửi thư cảnh báo khán giả không tiết lộ nội dung phim

Tài tử Ryan Reynolds đã gửi tới người hâm mộ lời nhắn rằng đừng tiết lộ tình tiết và kết thúc của ''Deadpool 2'' trước khi bộ phim được ra rạp.

Học hỏi theo cách mà Marvel thực hiện với bộ phim "con cưng" Avengers: Infinity War, ngôi sao Ryan Reynolds cũng đã đăng lên tài khoản twitter cá nhân hình ảnh một bức thư được đánh máy và thiết kế giống với bức ảnh do Joe và Anthony Russo phát hành.

Bức thư với nội dung đầy hài hước được Ryan Reynolds đăng tải. Ảnh: Chụp màn hình.

“Gửi những người hâm mộ tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Chúng tôi đã bắt tay vào chiến dịch quảng bá trên toàn thế giới với Deadpool 2: This is King of Your Guys’ Fault. Tất cả đã nỗ lực tối đa trong hai năm qua để mọi thứ được giữ bí mật ở mức cao nhất, giống như cách David Blaine bắt viên đạn bằng miệng.

Nó cũng giống bí mật về 11 loại thảo mộc và gia vị trong bộ ria mép của Đại tá Sanders (người sáng tạo ra món gà rán KFC) vậy đó. Chỉ một số ít người biết cốt truyện thực sự của bộ phim. Trong số đó không có tên Ryan Reynolds.

Chúng tôi yêu cầu rằng khi bạn xem Deadpool 2, bạn không được tiết lộ một lời hay ý đẹp nào về câu chuyện vui nhộn trong phim.Thật là kỳ cục nếu bạn tiết lộ rằng Deadpool sẽ chết trong cái phim dở hơi này. Đùa thôi. Không đùa đâu. Đùa thôi".

Deadpool diễn "phụ họa" cho Celine Dion khiến fan phấn khích. Ảnh: TeenVogue.

Trước đó, Deadpool đã khiến người hâm mộ phải bật cười khi tham gia múa minh họa cho MV Ashes của nữ ca sĩ Céline Dion. Ca khúc cũng nằm trong album nhạc phim Deadpool 2.

Bộ phim Deadpool 2: This is King of Your Guys’ Fault sẽ ra rạp vào ngày 18/5.