Đêm gây án của kẻ sát hại vợ và hai con ở Thanh Hóa

"Giết vợ xong, tôi nghĩ sẽ tự sát. Các con sống trên đời cũng khổ nên chém cháu nhỏ và vào phòng chém luôn cháu lớn đang ngồi học", nghi can sát hại vợ và hai con lạnh lùng khai.

Ngày 13/1, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đăng Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau nhiều ngày được chăm sóc tích cực, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi) - nghi can sát hại vợ và hai con gái ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, đã hồi phục và xuất viện.

Trước đó, sáng 29/12/2017, chị Phạm Thị Thêu (36 tuổi) và 2 con gái nhỏ (một bé học lớp 6, một bé 5 tuổi) được phát hiện tử vong trong ngôi nhà riêng ở xã Nga An với nhiều vết chém.

Nguyễn Minh Hùng điềm tĩnh khai báo. Ảnh: Đ.H.

Đại úy Đinh Việt Tiến, Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi sức khỏe ổn định và tinh thần tỉnh táo, nghi can Hùng khai báo rất tỉ mỉ, rành rọt từng chi tiết với một thái độ hết sức bình tĩnh.

Hùng khai, vào tối 28/12, sau khi nấu cơm xong, chị Thêu có việc đến kho bạc rút tiền. Ở nhà, Hùng cho 2 con gái ăn và đợi vợ về ăn cơm. Đến 22h, thấy vợ về, Hùng bảo vào trong để cùng ăn cơm.

Theo nghi can, lúc này chị Thêu có thái độ khinh khỉnh và nói rằng anh không cần phải quan tâm kiểu đó. Vì thế, Hùng nổi nóng và nói lời văng tục với vợ. Nghe vậy, chị Thêu nói "để điện thoại cho người thân đến cho anh chửi" và cầm điện thoại tìm số để điện. Bực tức vì thái độ thách thức của vợ, Hùng đi xuống bếp lấy con dao và chém nhiều nhát vào người vợ.

Con dao nghi can Hùng dùng để gây án. Ảnh: Đ.H.

Khi được điều tra viên hỏi về lý do giết hai con nhỏ, Hùng lạnh lùng khai báo: "Sau khi giết vợ, tôi nghĩ sẽ tự sát do nghĩ các con sống trên đời cũng khổ nên sát hại hai con".

Gây án xong, Hùng xuống bếp kê tay trái lên bàn bếp và vung dao chém vào tay trái để tự sát. Sau đó, anh ta ngất lịm vì đau đớn và mất nhiều máu. Đến khoảng 6h sáng ngày 29/12, Hùng tỉnh dậy thấy mình không chết, nên đã gọi điện cho bí thư chi bộ thôn thông báo sự việc.

Sau khi phát hiện, hàng xóm, người thân đưa Hùng đi cấp cứu. Thời điểm nhập viện, anh ta mất máu nhiều do bị đứt nhiều mạch máu. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật nối thành công vết chém ở tay cho Hùng.

Ngày 30/12/2017, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng về tội Giết người.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Dương.

Hùng và chị Phạm Thị Thêu kết hôn vào năm 2005. Sau 13 năm sinh sống, hai vợ chồng lần lượt sinh được hai con gái. Họ sống trong căn nhà 2 tầng mặt đường liên xã.

Hùng là lao động tự do nhưng hiền lành, chăm chỉ. Nghi can này được hàng xóm đánh giá là hiền lành, ít nói. Còn chị Thêu là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn. Cuộc sống của cặp vợ chồng này được hàng xóm đánh giá là hạnh phúc, ít xảy ra to tiếng, cãi vã. Các con của họ đều chăm ngoan, học giỏi. Đêm bị sát hại, con gái lớn của Hùng đang ôn thi học sinh giỏi tỉnh.

Sự việc xảy ra khiến làng quê vốn bình yên rúng động. Nhiều hàng xóm bày tỏ, họ rất sốc và chưa hết bàng hoàng.

"Đã 11 năm công tác trong ngành, va chạm với không dưới chục vụ giết người nghiêm trọng nhưng tôi chưa thấy vụ nào đau xót, dã man như vụ này. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, người chồng, người cha lại có thể nhẫn tâm chém cả vợ lẫn con mình. Họ có tội lỗi gì đâu", đại úy Đinh Việt Tiến, Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Vị trí xã Nga An - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.