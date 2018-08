Demi Lovato hủy tour diễn để tập trung cai nghiện

Tờ Music News đưa tin ca sĩ Demi Lovato sẽ hủy các đêm nhạc còn lại trong tour diễn vòng quanh thế giới. Theo đó, cô sẽ tập trung điều trị ở trại cai nghiện.

Trước thông tin này, người hâm mộ dập tắt hy vọng "tai nghe, mắt thấy" thần tượng của mình tại những điểm đến cuối cùng trong tour diễn Tell me you love me, tổ chức tại Mexico (tháng 9) và hơn 6 đêm nhạc ở Nam Mỹ (tháng 11).

Trong một tuyên bố trên tờ TMZ, nhà tổ chức sự kiện tại Live Nation và Lotus Productions, đã gửi lời nhắn nhủ đến cựu diễn viên Disney. "Chúng tôi chúc Demi Lovato sẽ mau chóng khỏe lại và hy vọng sớm gặp cô ấy ở Nam Mỹ", người này nói.

Demi Lovato hủy tour diễn để tập trung điều trị ở trại cai nghiện.

Sau khi nữ ca sĩ nhập viện hôm 24/7, đơn vị tổ chức đã thông báo hủy bỏ buổi hòa nhạc tại thành phố Atlantic (New Jersey) và buổi diễn từ thiện tại Toronto (Canada). Trước đó, show ca nhạc ngày 22/7 tại Paso Robles, California, vẫn diễn ra bình thường.

Sau 11 ngày nằm viện ở Los Angeles, giọng ca Sorry not sorry được thông báo đã tiến thẳng đến trung tâm cai nghiện ngoài bang California để tiến hành phục hồi sức khỏe. Mặc dù không tiết lộ chính xác địa điểm nhưng tờ Radar Online nhận định Lovato có nhiều khả năng sẽ chuyển đến một cơ sở điều trị ở bang Arizona.

Năm 2010, Lovato cũng lâm vào tình trạng tương tự. Khi đó, cô phải hủy chuyến lưu diễn cùng ban nhạc anh em Jonas Brothers vì sử dụng heroin quá liều, phải đi cai nghiện ở trung tâm phục hồi chức năng tại Illinois (Mỹ).

Demi lovato viết tâm thư gửi người hâm mộ sau khi được xuất viện.

Demi Lovato luôn cởi mở về cuộc đấu tranh với rượu, ma túy và chứng rối loạn ăn uống của mình. "Tôi luôn rõ ràng về hành trình chiến đấu với tình trạng nghiện ngập của mình. Điều tôi học được là chứng bệnh này không tự biến mất hay hết dần theo thời gian. Đó là điều mà tôi phải tiếp tục vượt qua và vẫn chưa hoàn thành", cô chia sẻ.

Tour diễn vòng quanh thế giới Tell me you love me của Demi Lovato bắt đầu từ ngày 26/2 và dự kiến kết thúc ngày 27/11. Theo đó, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu chính là những điểm đến của tour diễn này.