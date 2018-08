Demi Lovato viết tâm thư, lần đầu chia sẻ việc nhập viện do sốc ma túy

Nữ ca sĩ có những chia sẻ thẳng thắn về tình trạng nghiện ma túy kéo dài, đồng thời khẳng định bản thân phải tiếp tục chiến đấu để vượt qua thời gian khó khăn này.

Sau hơn 10 ngày điều trị, sáng 6/8 (giờ Việt Nam) Demi Lovato lần đầu lên tiếng về sự việc nhập viện do sốc ma túy. Cô đăng tải tâm sự khá dài trên trang cá nhân về tình trạng nghiệp ngập của bản thân.

"Tôi luôn rõ ràng về hành trình chiến đấu với tình trạng nghiện ngập của mình. Điều tôi học được là chứng bệnh này không tự biến mất hay hết dần theo thời gian. Đó là điều mà tôi phải tiếp tục vượt qua và vẫn chưa hoàn thành", nữ ca sĩ viết.

Demi Lovato đăng tải lời tâm sự trên trang cá nhân.

Cựu sao Disney gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì luôn cầu nguyện với hy vọng cô vượt qua quãng thời gian khó khăn. Cô đồng thời cảm ơn gia đình, bạn bè và các nhân viên y tế của bệnh viện Cedars. "Nếu không có họ, tôi không thể ở đây để viết bức thư gửi tới các bạn", Demi Lovato khẳng định.

Không chỉ cảm ơn những người đã quan tâm mình, nữ ca sĩ 26 tuổi còn hứa sẽ nỗ lực cai nghiện một lần nữa. "Tôi mong một ngày có thể nói với các bạn rằng tôi đã vượt qua tất cả. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu", giọng ca Let It Go kết thúc tâm thư.

Trước đó, Demi Lovato được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng ở Hollywood vào sáng 24/7. Cô được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đi cấp cứu, chẩn đoán bất tỉnh do dùng ma túy quá liều.

Sau khi nhập viện, nữ ca sĩ trải qua nhiều ngày bị nôn và sốt cao vì biến chứng của sốc ma túy.

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục cai nghiện sau khi được xuất viện.

Theo một nguồn tin thân cận chia sẻ với CNN, Demi Lovato sẽ tới một trung tâm cai nghiện sau khi được xuất viện.

Demi Lovato sinh năm 1992, là nhạc sĩ, diễn viên, ca sĩ được yêu thích người Mỹ. Cô nổi tiếng nhờ những vai diễn dành cho tuổi teen do Disney sản xuất. Trong đó, tác phẩm nổi bật nhất là Camp Rock.

Cựu sao Disney là ngôi sao hiếm hoi luôn cởi mở với công chúng về việc cô nghiện chất kích thích, mắc chứng rối loạn ăn uống và rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ nói cô đã thử dùng cocaine từ khi còn hoạt động dưới trướng của Disney.

Năm 2010, cô trải qua quá trình cai nghiện kéo dài 3 tháng. Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1992 vẫn đương đầu với chứng nghiện chất kích thích suốt nhiều năm.