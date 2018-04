Đến sau nhưng lấy thức ăn trước, cô gái bị đánh nhập viện

Nữ giáo viên thực tập bị đánh nhập viện: Trẻ tím chân do chơi đu quay

Theo ban giám hiệu trường Mầm non Việt - Lào, Nghệ An, con phụ huynh Nghĩa bị bầm tím chân là do cháu chơi đu quay rồi va đập. Đứa trẻ sau đó cũng nói như vậy.