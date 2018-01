'Despacito' không được giải Grammy 2018: Hợp tình hay vô lý?

Là ca khúc được nghe nhiều nhất trong năm 2017 nhưng ''Despacito'' lại trượt giải thưởng Grammy. Điều đó dấy lên tranh luận quyết định của ban giám khảo có thật sự chính xác.

Cả một mùa hè Latin được tái hiện tại Grammy 2018 khi Luis Fonsi và Daddee Yankee xuất hiện trên sân khấu với phông nền là những tòa nhà cao tầng lấp lánh đèn neon đằng xa, còn các nghệ sĩ và vũ công biểu diễn Despacito - một khúc nhạc đường phố, nóng bỏng, nổi loạn.

Thật đáng tiếc khi ở cả ba hạng mục, Bản thu của năm (giải thưởng trao cho ca sĩ và nhà sản xuất), Ca khúc của năm (giải thưởng trao cho nhạc sĩ) và Trình diễn Pop theo nhóm xuất sắc nhất, Despacito đều không được xướng tên.

Luis Fonsi và Daddy Yankee biểu diễn Despacito. Ảnh: People



Thất bại của Despacito trước 24K Magic của Bruno Mars không chỉ là thất bại của một ca khúc đơn lẻ. Là bản hit lớn nhất của âm nhạc Latin, Despacito đại diện cho cả một nền văn hóa đang trỗi dậy. Do đó, việc sáng tác không được các chuyên gia âm nhạc của Grammy lựa chọn đã khiến người ta đặt dấu chấm hỏi về sự công bằng tại Grammy.

4 tỷ lượt view và hơn thế nữa

1.322 tỷ lượt streaming, hơn 10 triệu bản single được bán ra, 16 tuần xếp số một bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100, hơn 4 tỷ lượt xem trên Youtube, đó là những kỷ lục không thể tin được mà Despacito đã thiết lập trong năm qua. Không nghi ngờ gì nữa, Despacito là ca khúc đạt nhiều thành tựu nhất trong năm 2017.

Điều đó càng đáng kinh ngạc hơn khi Luis Fonsi và Daddy Yankee không phải những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Họ có tiếng tại thị trường âm nhạc Latin, nhưng ở Mỹ và phương Tây nói chung thì không. Vậy mà chỉ bằng đúng âm nhạc, chỉ âm nhạc chứ không phải các chiêu trò truyền thông, họ đã làm được thứ mà ngay cả những siêu sao nhạc pop hiện nay cũng phải ao ước.

Ngay cả Justin Bieber cũng biết đến Despacito qua một sự tình cờ. Không có công ty hay một nhà sản xuất nào dẫn lối. Sự kết hợp của các nghệ sĩ Latin và Justin Bieber cũng chỉ dựa trên nền tảng âm nhạc.

Ca khúc Despacito với lượt nghe kỷ lục. Ảnh: EW

Trong thời đại mà Trump muốn xây những bức tường để ngăn người Mexico nhập cư tràn lan vào lãnh thổ Mỹ, Despacito là hiện thân của một mơ ước về thế giới phẳng. Khi mọi người bất kể màu da, sắc tộc đều cùng yêu một ca khúc, nó có nghĩa là con người giống nhau nhiều hơn là khác nhau.

Vậy nhưng, chừng ấy vẫn là chưa đủ để Grammy trao một giải thưởng cho Despacito.

Grammy là một giải thưởng lớn, có tiếng nói, độ phủ sóng rộng rãi. Bởi vậy, khán giả chờ đợi Grammy sẽ thay họ nói lên những tâm tư và mong muốn về một thế giới đại đồng. Nhưng họ đã phải thất vọng.

“Tôi thích Bruno Mars nhưng Despacito đã bị cướp giải thưởng”, “Làm sao mà Despacito lại không phải Bản thu của năm cơ chứ? Lượt stream nhiều nhất, một cột mốc lịch sử, được các nhà phê bình khen ngợi?”,... nhiều bình luận được đưa ra từ phía người hâm mộ. Họ đều không hiểu nổi quyết định của hội đồng xét giải.

Bruno Mars cùng Cari B biểu diễn tại Grammy 2016. Ảnh: Popsugar

Trong khi đó, với màu sắc funky R’n’B quen thuộc, 24K Magic của Bruno Mars thực ra không quá đột phá so với những gì Bruno Mars đã từng làm được. Cây viết của tờ Entertainment Weekly gọi 24K Magic là một “giai điệu pop có tính gợi nhớ, không cần nỗ lực” và “Mars có khả năng tạo ra ca khúc này trong lúc ngủ”.

Grammy vẫn có cái lý của mình

Ban tổ chức không lên tiếng về quyết định của mình, nhưng khán giả hiểu rằng Grammy luôn có những lý lẽ riêng của họ.

Trước hết, mục tiêu xét duyệt giải thưởng “Bản thu của năm” là “tôn vinh thành tích nghệ thuật, trình độ kỹ thuật và tổng thể tuyệt vời trong ngành công nghiệp ghi âm, không liên quan đến doanh thu hoặc các bảng xếp hạng âm nhạc”.

Với mục tiêu đó, tất cả những con số như 4 tỷ lượt view, 1 tỷ lượt stream của Despacito đều trở thành vô nghĩa. Đơn giản là các thẩm định gia của Grammy không quan tâm tới những thông tin này.

Luis Fonsi nhận nhiều giải thường nhưng ngã ngựa ở Grammy. Ảnh: The Sun

Lịch sử Grammy cũng đã nhiều lần chứng kiến việc một ca khúc nổi tiếng trượt giải. Điển hình là Yesterday của The Beatles, ca khúc được cover nhiều nhất trong lịch sử, nhưng lại thua trắng trước A taste of honey, một bản jazz truyền thống. Nhiều ca khúc cũng thành hit mà thậm chí còn chẳng được đề cử, như See you again của Wiz Khalifa và Charlie Puth hay Gangnam Style chẳng hạn.

Vậy, hãy chỉ nói về chất lượng của Despacito. Despacito thực tế nhận được cơn mưa lời khen từ các cây bút phê bình trên các tạp chí âm nhạc uy tín bậc nhất. “Bắt tai, say mê, nóng bỏng” là những từ mà Rolling Stone dành tặng cho bản hit tiếng Tây Ban Nha. Tiếng guitar theo lối flamenco cũng đem tới cho ca khúc hơi thở Latin đậm đặc, hòa quyện với những âm thanh đương đại. “Một giai điệu gây nghiện”, tờ Time nhận xét.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến lại cho rằng Despacito có giai điệu quá đơn giản, với chỉ một hòa âm chạy xuyên suốt bài hát dài hơn 3 phút, một ca khúc không có nhiều sự bùng nổ và quá dễ tiên đoán. Phần hòa âm của ca khúc cũng đã quá thông dụng và được sử dụng vô số lần trong các nhạc phẩm pop khác. Despacito vì thế mà rất dễ nghe nhưng lại thiếu tính đột phá về mặt âm học, điều mà các chuyên gia quan tâm.

Dù sao, khán giả thì vẫn cứ tiếc nuối. Bởi đến cả Despacito thành công như vậy còn không thể chạm tới chiếc máy hát vàng, không biết còn phải chờ bao lâu để đến ngày một ca khúc tiếng Tây Ban Nha làm được điều kỳ diệu ấy.