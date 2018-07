Đi boots cao cổ giữa mùa hè bắt mắt như Taylor Swift

Theo Popsugar, đây là bộ cánh hơi hướm cổ điển lại vẫn hiện đại: "Chiếc váy hoa lãng mạn, nhưng đôi boots lại mang đến vẻ sexy cho người mặc". Những ý kiến khác cho rằng giọng ca Look what you made me do đã chứng minh boots cao cổ hoàn toàn có thể diện trong mùa hè, chỉ cần bạn tự tin và không cảm thấy quá nóng bức.