Địa đạo Tam Giác Sắt rộng 230.000 m2 ở tỉnh nào?

Câu 5. Địa đạo nổi tiếng Tam Giác Sắt ở huyện nào của tỉnh Bình Dương? Tân Uyên

Bàu Bàng

Phú Giáo

Bến Cát Địa đạo Tam Giác Sắt là căn cứ cách mạng nổi tiếng nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An, thuộc khu vực phía Tây Nam huyện Bến Cát, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 18/3/1996, tổng diện tích 230.000 m2.