Dịch vụ trả sau giảm nỗi lo ‘cháy túi’ khi liên lạc quốc tế

Những năm qua, dù các nhà mạng liên tục khuyến mại, cước liên lạc quốc tế vẫn là nỗi lo cố hữu của người dùng. Giờ đây, vấn đề này phần nào được giải quyết với gói cước mới.

Chị Đào Ngọc Oanh (Hà Nội) là chuyên gia tư vấn của một công ty kinh doanh thiết bị tự động hóa, có nhà máy sản xuất đặt chi nhánh tại Mỹ. Công việc hàng tuần của chị là cập nhật báo cáo từ văn phòng Texas để cấp trên nắm được tình hình kinh doanh. Chị cho biết việc liên lạc với đồng nghiệp ở Mỹ thường khá thuận lợi thông qua các ứng dụng OTT như Skype, Facebook, Viber…

Tuy vậy, chị vẫn phải nhờ đến điện thoại di động khi cần kiểm tra số liệu trái múi giờ hoặc đồng nghiệp không online trên những ứng dụng đó.

“Mỗi lần gọi quốc tế xót tiền lắm, vài nghìn đồng một phút mà mỗi lần mình gọi đều mất khoảng vài chục phút. Chỉ 2-3 lần/tháng là bay định mức điện thoại được cấp (mỗi tháng chị Oanh được công ty cấp 500.000 đồng cho chi phí điện thoại)”, chị Oanh kể.

Dân kinh doanh thường xuyên phải sử dụng dịch vụ gọi quốc tế để phục vụ công việc.



Để kiểm soát chi tiêu di động, chị Oanh dùng một đầu số riêng cho công việc. Hàng tháng, chị nạp đúng 500.000 đồng vào tài khoản (cũng là định mức của công ty). So với các đơn vị khác, định mức này là khá cao nhưng vẫn hiếm khi đủ dùng đến cuối tháng vì những cuộc gọi quốc tế.

Chị Oanh thử đăng ký một số gói dịch vụ gọi quốc tế giá rẻ nhưng tình hình không khả quan hơn. “Các gói cước quốc tế riêng biệt vẫn khá đắt đỏ và phải mua cả gói chứ không thể dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhiều khi không dùng hết số phút gọi mình vẫn phải trả toàn bộ cước cước thuê bao. Nếu muốn giảm chi phí, mình phải gọi qua các đầu số rất phức tạp hoặc đăng ký song song nhiều gói mới có thể phục vụ được nhu cầu công việc gói thoại, gói data, gói gọi quốc tế...”, chị Oanh cho biết.

Câu chuyện của chị Oanh chỉ là một trong số nhiều chia sẻ từ phía người dùng về nỗi lo khi liên lạc quốc tế. Dù có rất nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá thì cước quốc tế vẫn khiến họ hoảng hốt mỗi khi cần liên lạc ra nước ngoài.

Thấu hiểu điều này, gần đây nhà mạng Viettel giới thiệu nhiều gói cước trả sau với những ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với khách hàng có nhu cầu liên lạc quốc tế cao hoặc sử dụng lưu lượng thoại.

Đơn cử như chị Oanh, với mức tiêu dùng 500.000 đồng/tháng, chị có thể đăng ký gói B500 để sử dụng dịch vụ di động All in one và gần như không giới hạn. Cụ thể, thay vì phải chi li các cuộc gọi để không vượt định mức được cấp, hàng tháng chị được gọi miễn phí 150 phút gọi quốc tế hoặc ngoại mạng, sử dụng 30 GB data tốc độ cao và miễn phí toàn bộ cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút. Nếu nhu cầu liên lạc quốc tế ít hơn, người dùng có thể chọn đăng ký gói cước trả sau khác với mức phí chỉ từ 100.000 đồng/tháng.

Dịch vụ trả sau của Viettel thu hút đông đảo khách hàng đăng ký.

Việc đăng ký các gói cước trả sau của Viettel cũng rất đơn giản. Thay vì đến điểm giao dịch của nhà mạng, người dùng có thể liên hệ qua tổng đài 18008168 để đăng ký. Bên cạnh đó, khách hàng được miễn phí cước thuê bao hàng tháng (trị giá 50.000 đồng) và có thể thanh toán cước qua nhiều kênh tiện lợi.