Điểm báo 29/7: Siêu thị sẽ thay dần chợ?

Trang nhất báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay đặt câu hỏi "Siêu thị sẽ thay dần chợ?", khi quy hoạch của TP.HCM không cho thấy việc xây mới chợ ở khu vực nội thành.

Tuổi Trẻ

Vấn đề tâm điểm là Siêu thị sẽ thay dần chợ?. Theo quy hoạch phát triển thương mại, TP.HCM sẽ không xây chợ mới ở khu vực nội thành, thay vào đó khuyến khích người dân chuyển dần thói quen mua sắm ở chợ truyền thống sang các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi. TP.HCM cũng đưa ra mục tiêu thiết lập môi trường pháp lý thuận lợi giúp các doanh nghiẹp bán lẻ cạnh tranh lành mạnh, hướng đến hình thành tối thiểu 5 tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Việt Nam vào giai đoạn 2025 - 2035.

Thủy điện nhỏ, nỗi lo lớn: Vụ vỡ đập thủy điện ở Lào là hồi chuông báo động về mối nguy từ các hồ chứa. Cả nước hiện có 6.648 hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó có 366 hồ xung yếu cần quan tâm trong mùa mưa, lũ năm 2018. Các chuyên gia đề xuất xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du, rà soát ngay các thủy điện nhỏ, các hồ đập không có giải pháp đảm bảo an toàn thì từ đầu đợt mưa không được phép tích nước...

Bất an khi xe buýt vào đường hẻm: Hẻm 69 Đường Trục (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nằm trong khu dân cư được quy hoạch khép kín và chỉ rộng hơn 4 m. Xe buýt tuyến 31, sau khi điều chỉnh tuyến đường, đã đi vào con hẻm này, chiếm 2/3 mặt đường và gây bất an cho nhiều người dân.

Bước nhảy vọt của MV ca nhạc: Sự ra đời của MTV gần 40 năm trước đến nay đã đánh dấu vị trí của các MV ca nhạc như một sản phẩm nghệ thuật đích thực chứ không chỉ là phương tiện quảng bá bài hát. Khi thế kỷ 21 đến, người ta chứng kiến MV ca nhạc vượt thoát ra khỏi "chiếc áo" của ngôn từ bài hát hay việc Kpop trở thành dòng nhạc chính thống và danh sách các MV xuất sắc nhất thế kỷ không thể thiếu Kpop.

Thanh Niên

Tấm lòng người Việt ở Attapeu: "Trong lúc khốn khó, chẳng ai phân biệt người Việt với người Lào. Họ thiếu gì, cần gì mà mình giúp được thì phải nhanh chóng mang tận nơi", đó là suy nghĩ chung của cộng đồng người Việt tại Lào sau vụ vỡ đập Xe-Pian Xe-Namnoy.

Bảo vệ di sản từ những điều nhỏ nhất: Khi những người dân Hội An cùng nhau không sử dụng túi nilon ở Cù Lao Chàm, họ cũng không ngờ món quà mà khu dự trữ sinh quyển thế giới này tặng lại lớn đến thế: những rạn san hô không bị túi ni lon bám vào đã sinh sôi trở lại. Di sản được bảo vệ từ những điều rất nhỏ, nhưng những cam kết như tại Cù Lao Chàm gặp khó khăn nếu triển khai ở quy mô lớn.

Bầu cử Campuchia trước giờ G: Đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen được dự đoán sẽ lại chiến thắng, đặc biệt sau khi đảng đối lập lớn nhất đã bị giải thể.

Báo mạng

Lũ ĐBSCL tăng mạnh do vỡ đập thủy điện Lào và triều cường (VnExpress): Lũ đầu nguồn sông Me Kong đang lên do tác động của sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào kết hợp với kỳ triều cường cuối tháng 7.

Lính cứu hỏa cứu bảy người mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội (VnExpress): Bảy người trong gia đình leo tầng hai hô hoán trước khi nhận được sự cứu trợ của lực lượng cứu hỏa. Vụ việc xảy ra ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hợp nhất HN: Không dám dựng vợ, gả chồng cho con vì dự án treo (Vietnamnet): Dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội chiếm trọn vẹn đất ở, đất canh tác của hai thôn 10, thôn 11 (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất). Hàng trăm hộ dân bị mất 100% đất; có QĐ thu hồi từ năm 2005, công tác kiểm đếm được thực hiện từ năm 2008, thế nhưng đến nay, 100% các hộ dân chưa có nơi ở mới.