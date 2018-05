Điểm du lịch rùng rợn quan tài treo nằm ở đâu?

8. Trải nghiệm khủng khiếp tại khách sạn Stanley ở Colorado, Mỹ, là nguồn cảm hứng cho tác phẩm nào của nhà văn Stephen King? IT

Carrie

The Shining

The Shawshank Redemption Nó là cảm hứng để Stephen King viết The Shining. Sau khi cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim và ra mắt năm 1980, nhiều du khách đã đổ về đây để tìm kiếm linh hồn những người chủ đầu tiên của khách sạn. Khách sạn cũng tổ chức các cuộc điều tra bí ẩn vào đêm muộn và phục vụ các gói phiêu lưu mạo hiểm do các chuyên gia về siêu nhiên dẫn đầu.