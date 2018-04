Điểm mặt các bom tấn sẽ oanh tạc mùa phim hè 2018

Skyscraper (13/7): Là ngôi sao làm việc chăm chỉ nhất Hollywood, năn nay, Dwayne "The Rock" Johnson góp mặt trong cả ba bom tấn hành động. Sau Jumanji: Welcome to the Jungle và Rampage, nam diễn viên cơ bắp tiếp tục thu hút khán giả trong dự án hành động mới. Phim kể về cựu trưởng nhóm đặc nhiệm FBI - Will Ford, mất đi chân trái do tai nạn và trở thành người bảo vệ tại những tòa nhà chọc trời. Trong một lần sang Trung Quốc, anh vô tình bước vào cuộc chiến sinh tồn để cứu gia đình và hàng ngàn người khỏi vụ hỏa hoạn trong tòa nhà cao nhất thế giới. Ảnh: Legendary.