Điểm thi THPT quốc gia của Hòa Bình bất thường như thế nào?

Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - xác nhận có dấu hiệu nâng điểm ở Hòa Bình, thậm chí còn tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La.

Dù cơ quan điều tra chưa công bố hình thức gian lận và bao nhiêu bài thi bị sửa điểm, phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi tại Hội đồng thi 23 (Hòa Bình) cao bất thường, đặc biệt ở điểm Toán, tổ hợp xét tuyển A và A1. Trong khi đó, điểm trung bình toàn tỉnh lại thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Bất thường điểm thi của Hòa Bình thể hiện đầu tiên ở số lượng thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên ở môn Toán.

Phân tích dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT cho thấy số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên của tỉnh này là 27 em, chiếm 4,8% cả nước dù số thí sinh chỉ chiếm chưa đến 1%.

Trong khi với đề thi Toán năm 2017 được đánh giá dễ hơn rất nhiều so với năm nay, tỉnh này chỉ có 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước.

Năm nay, số lượng bài thi Toán đạt từ 9 trở lên Hòa Bình gần tương đương TP.HCM (thí sinh ở TP.HCM nhiều gấp 10 lần Hòa Bình) và gấp đôi Nam Định - tỉnh có số thí sinh dự thi môn Toán gấp đôi Hòa Bình.

Tỷ lệ bài thi Toán đạt từ 9 trở lên tại Hòa Bình là 0,3%, gấp mức chung của cả nước 5 lần, Hà Nội 3 lần và TP.HCM 7,5 lần.

Hòa Bình đứng thứ hai cả nước, sau Hà Giang (trước khi điều chỉnh điểm), vượt Sơn La - tỉnh cũng có điểm thi bị can thiệp.

Bên cạnh Toán, Hòa Bình còn vượt trội về số lượng thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên.

Cụ thể, nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hòa Bình 22 em. Riêng tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), tỉnh này có 2 thí sinh đạt 27 điểm trở lên, chiếm 20% của cả nước.

Ngoài ra, ở tổ hợp A00, số lượng thí sinh Hòa Bình đạt mức điểm từ 27 điểm trở lên là 9 em, gần bằng Hà Nội, gấp Nam Định 3 lần và TP.HCM khoảng 5 lần.

Con số này ở tổ hợp A01 cũng là 9. Nhưng nếu xét về tỷ lệ, nó thậm chí cao hơn nhiều so với 3 địa phương còn lại khi tổng số thí sinh đạt điểm trên 27 của Hà Nội là 4, TP.HCM và Nam Định chỉ có một em.

Trước đó, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT - cũng đã phân tích toàn bộ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh thành với hơn 5 triệu bài thi.

Ông loại trừ một số địa phương vốn được coi là “đất học” rồi phân tích tỷ lệ bài thi điểm cao cho 3 khối chính chỉ gồm các môn thi trắc nghiệm là khối A, A1 và B với 3 mức điểm cao là 24, 25,5 và 27 ứng với điểm trung bình mỗi môn là 8, 8,5 và 9.

Kết quả cũng cho thấy điều đáng ngờ khi ở ngưỡng 24, 27 đối với tổ hợp A0 và ngưỡng 25,5 và 27 đối với tổ hợp A1, Hòa Bình đều nổi trội so với các địa phương khác, xếp cạnh hai tỉnh đã xác nhận có nâng điểm là Hà Giang và Sơn La.

Tuy nhiên, điểm thi Hòa Bình tồn tại nghịch lý khó hiểu khi tỉnh thường dẫn đầu về số lượng cũng như tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao nhưng lại rơi vào danh sách những địa phương có điểm trung bình thấp nhất.

Trong đó, điểm trung bình môn Toán và tiếng Anh đều xếp thứ 3, sau Hà Giang và Sơn La - hai cái tên quen thuộc trong bê bối điểm thi năm 2018. Mức điểm này cũng thấp hơn nhiều so với trung bình chung cả nước.

Điểm trung bình các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử đều dưới 5 điểm.

Ngoài ra, trừ một số môn Ngoại ngữ Bộ GD&ĐT không cung cấp phổ điểm, tất cả môn thi của Hòa Bình đều có điểm trung bình thấp hơn mức chung cả nước.

Nếu không tính theo tỷ lệ, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở hai môn Toán và Tiếng Anh.

Cụ thể, với môn Toán, địa phương này có 85 bài thi, chiếm 15% số lượng bài thi đạt điểm từ 9 trở lên của cả nước. Trong khi đó, số thí sinh dự thi môn Toán của Hà Nội chỉ chiếm 9% tổng số.

Trước khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định, Hà Giang xếp thứ hai với 57 bài thi. Thanh Hóa và TP.HCM cùng xếp thứ 3 với 32 bài dù số lượng thí sinh của Thanh Hóa chưa bằng một nửa của TP.HCM.

Trong danh sách này, Hòa Bình xếp thứ 7. Nhưng tỉnh này lại đứng thứ hai về tỷ lệ bài thi đạt điểm từ 9 trở lên so với tổng số bài thi toàn tỉnh, sau Hà Giang (1,05%), xấp xỉ Sơn La (0,29%) và vượt trội hơn hẳn so với những địa phương còn lại.

Với môn Tiếng Anh, Hà Nội tiếp tục đứng đầu với 1.371 bài. TP.HCM đứng liền kề với 1.149 bài. Vị trí tiếp theo thuộc về Bà Rịa - Vũng Tàu (91 bài), Nghệ An (87 bài).

Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La cùng không xuất hiện trong danh sách 10 hội đồng thi có số lượng bài thi Tiếng Anh đạt từ 9 trở lên nhiều nhất.

Chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (39 tuổi, Phó hiệu trưởng Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (37 tuổi, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình).

Trước đó, tối 2/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho hay ngày 24/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Công an, đề nghị điều tra làm rõ những bất thường về điểm thi ở tỉnh này. Điều tra bước đầu xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm tăng điểm số. Hình thức gian lận thậm chí còn tin vi hơn ở Hà Giang, Sơn La.

Điều này hoàn toàn trái với khẳng định của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình trước đó rằng kỳ thi nghiêm túc, điểm không có bất thường.