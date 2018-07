Diện đầm cổ thuyền thanh lịch, Meghan Markle dẫn đầu top sao mặc đẹp

Nữ diễn viên Rooney Mara nhanh chóng trở thành ngôi sao điện ảnh qua phim A Nightmare on Elm Street, cùng với đó, phong cách thời trang của cô cũng gây chú ý giới mộ điệu. Vẻ lạnh lùng và sang trọng của ngôi sao 33 tuổi toát lên từ bộ cánh đối xứng, phần vai vuông vức độc đáo. Trong trang phục hiệu Givenchy, những khoảng hở thêu ren tinh tế được khoe trọn khi cô sải bước tự tin tại buổi công chiếu bộ phim Don't Worry, He Wont Get Far On Foot.