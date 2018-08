Diện đồ ngủ, Kendall Jenner vẫn dẫn đầu danh sách mặc đẹp

Tín đồ thời trang đánh giá cao nữ diễn viên Kristen Bell khi cô kết hợp 2 loại chất liệu đối lập là voan (mỏng manh) và da (dày dặn) để tạo sự thú vị trong trang phục. Cô chỉ cao 1,55 m nhưng vẫn gây chú ý với đầm khoét ngực, đối xứng phần tà hai bên. Thiết kế độc đáo do thương hiệu August Getty gửi đến ngôi sao The Good Place và cô đã diện trong buổi công chiếu bộ phim Like Father ở Los Angeles.