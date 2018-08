'Diên Hi công lược' bị ngừng phát sóng 3 tuần

Sau khi đàm phán, các đơn vị phát hành phim thống nhất sẽ ngưng mở khóa tập mới trong 3 tuần. Ngày 4/9, phim sẽ được phát sóng trở lại trên các trang mạng và ứng dụng trực tuyến.

Theo thông tin từ ZingTV, để đồng bộ lịch phát sóng phiên bản lồng tiếng trên truyền hình, các đơn vị phát sóng sẽ ngưng cập nhật tập mới trên các trang phim và ứng dụng trực tuyến từ ngày 15/8.

Theo đó, đến ngày 4/9, các đơn vị phát hành phim và HTV sẽ phát sóng song song hai bản phụ đề và lồng tiếng. Lịch phát sóng mới sẽ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Như vậy, khán giả tiếp tục chờ 3 tuần mới được xem Diên Hi công lược bản phụ đề tập 37, 38.

Trước đó, thông tin các đơn vị phát sóng ngưng chiếu Diên Hi công lược, đồng thời gỡ bỏ các tập phim đã đăng tải để chờ HTV bắt kịp lịch chiếu khiến khán giả bức xúc. Theo lịch, tới ngày 31/8, khán giả ở Trung Quốc đã xem trọn bộ 70 tập. Nhiều ý kiến cho rằng trong thời điểm bộ phim đang gây sốt, việc ngưng chiếu suốt 3 tuần có thể làm giảm sức hút của bộ phim.

Nhiều người lo lắng việc ngưng chiếu phim 3 tuần sẽ làm giảm sức hút của bộ phim.

Diên Hi công lược là tác phẩm mới nhất của nhà sản xuất Vu Chính về chủ đề cung đấu, đang gây sốt trên mạng xã hội.

Phim kể về cuộc đời của Ngụy Anh Lạc, từ khi mới nhập cung để báo thù cho chị gái đến khi trở thành Hoàng Quý phi đứng đầu hậu cung thời Càn Long. Dù còn nhiều hạt sạn về kịch bản nhưng phim vẫn thu hút khán giả bởi sự đầu tư công phu, tạo hình bắt mắt và dàn diễn viên tầm cỡ như Xa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn.

Trước đó, vào ngày 6/8, Sina đưa tin Diên Hi công lược được thay đổi lịch phát sóng 12 tập mỗi tuần. Nguyên nhân của việc này là toàn bộ kịch bản phim bị lộ. Bên cạnh đó, theo chế độ ưu đãi từ trang phát hành phim chính thức Iqiyi, các tài khoản VIP được xem trước 8 tập so với khán giả bình thường đồng thời được truy cập vào xem phiên bản tiểu thuyết. Tuy nhiên do sự chênh lệch trong việc cập nhật bản tiểu thuyết và bản phim nên vài tình tiết bất ngờ của phim đã bị tiết lộ trước.