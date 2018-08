'Diên Hi công lược': Khi nữ chính Ngụy Anh Lạc là siêu anh hùng

Dù đã đi gần nửa chặng đường nhưng "Diên Hi công lược" vẫn khó lòng thuyết phục được khán giả bởi nhiều tình tiết gượng ép, phi logic.

Diên Hi công lược kể về cuộc đời của Ngụy Anh Lạc, từ khi mới nhập cung để báo thù cho chị gái đến khi trở thành Hoàng Quý phi đứng đầu hậu cung thời Càn Long.

Ngay từ khi mới phát sóng, phim đã tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội bởi cốt truyện mới mẻ, tạo hình được đầu tư công phu. Tuy nhiên phim cũng không thoát khỏi những "hạt sạn" trong nội dung.

Phim cung đấu nhưng nữ chính là siêu anh hùng

Nhân vật Ngụy Anh Lạc tạo nên sức hút cho bộ phim khi thoát khỏi hình ảnh nữ chính yếu đuối, đáng thương, chịu nhiều hãm hại thường thấy trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, biên kịch lại quá tay trong việc xây dựng nhân vật chính khi cô vừa giỏi thêu thùa, may vá, vừa tinh thông cả địa lý, lịch sử, văn hóa, thơ ca, mặc dù Anh Lạc chỉ là cô gái xuất thân từ tầng lớp bao y, không có học thức, không biết chữ.

Cô còn am tường về các loại thuốc, thực phẩm. Trong phim, chỉ vừa thấy bột trân châu của Du Quý nhân, Anh Lạc đã biết có vấn đề. Cô còn chỉ ra được chất độc trong bột trân châu là gì và ảnh hưởng như thế nào đến tiểu a ca. Vậy mà các vị phi tần và cung nữ không ai biết điều này.

Ngụy Anh Lạc khiến khán giả thích thú vì thoát khỏi hình ảnh nữ nhân ủy mị, yếu đuối thường thấy.

Ngay từ tập đầu tiên, cô đã là người có tâm cơ, sẵn sàng báo thù cho chị. Vừa là người may giỏi nhất phường thêu, vừa có tài ăn nói, Anh Lạc nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt các cung nữ khác. Cung nữ Cẩm Tú tạt một ly trà vào chăn của Anh Lạc, cô liền tạt cả thùng nước vào người và chăn của Cẩm Tú.

Biên kịch tiếp tục cho Anh Lạc tỏa sáng thể hiện khả năng tiên tri của mình khi luôn đoán được âm mưu của những người khác. Cẩm Tú và Phương Ma ma theo dõi nhất cử nhất động của mình, Anh Lạc liền giả vờ mang bầu để hai người được dịp tố cáo. Tố cáo sai sự thật, vu oan, Phương Ma ma bị đuổi khỏi cung, trong khi Cẩm Tú bị đày vào Tân Giả Khố.

Linh Lung là người hại chết cung nữ Cát Tường, bạn thân của Anh Lạc nên cũng không thoát được kết cục cay đắng. Đoán trước Linh Lung sẽ tráo y phục để chiến thắng, trở thành người may y phục cho Hoàng thượng, Anh Lạc cố tình để cây kim trong cổ áo. Kết quả, Linh Lung bị đày vào đại lao, đưa đến tháp Ninh Cổ xa xôi, nguy hiểm.

Cô còn có "quan lộ thần tốc" khi chỉ nhập cung một tháng đã trở thành người thân cận bên cạnh Hoàng hậu. Tuy chỉ là một cung nữ nhỏ bé, chưa rành chuyện hậu cung nhưng hết lần này đến lần khác đón đầu được những âm mưu thâm độc của các vị phi tần, thậm chí hãm hại ngược lại họ, Anh Lạc hẳn là siêu anh hùng.

Sự yêu thương, bảo vệ của Hoàng hậu đối với Anh Lạc đôi khi khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.

Ở tập 17, chỉ cần liếc mắt, Anh Lạc đã đoán được Thuần Phi lợi dụng thói quen của Du Quý nhân để vu oan cho Cao Quý phi âm mưu hãm hại Ngũ a ca mới sinh. Đến tập 21, khi viên Xá lợi tử bị mất, Anh Lạc chỉ tốn vài giây suy nghĩ là đã có cách buộc Thư Quý nhân đưa ra viên ngọc.

Tuy chỉ mới bên cạnh Hoàng hậu thời gian ngắn, nhưng biên kịch khắc họa Anh Lạc như tâm phúc của Hoàng hậu, hiểu được những điều mà cả Nhĩ Tình, Minh Ngọc, người đã theo Hoàng hậu lâu năm cũng không hiểu được.

Việc khắc họa nhân vật Ngụy Anh Lạc hoàn hảo đến mức quá đáng khiến Diên Hi công lược ngày càng nhàm chán. Vì vậy, phim không có nút thắt, không có cao trào, đa số tình huống đều kết thúc chóng vánh. Mỗi tập phim thường mở ra với một âm mưu hãm hại và kết cục là Ngụy Anh Lạc sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Có thể nói Ngụy Anh Lạc chính là nhân vật bất khả chiến bại trong hậu cung thời Càn Long. Còn Diên Hi công lược là phiên bản phức tạp hơn của truyện cổ tích.

Hậu cung trong Diên Hi công lược không ngừng sóng gió. Các vị phi tần thay phiên bày mưu tính kế nhưng đều thất bại khi đối mặt với Ngụy Anh Lạc.

Tử Cấm Thành thiếu tôn ti, trật tự

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận Ngụy Anh Lạc chính là cung nữ hỗn nhất Tử Cấm Thành. Không khó để nhận ra điều này khi biên kịch cho Anh Lạc xen ngang mọi cuộc trò chuyện của bậc đế vương và các phi tử.

Tập 22, Anh Lạc lên tiếng cho rằng cung nữ vì bắt chước Cao Quý phi hóa trang mà té lầu tử vong. Trước mặt Thái hậu, cô còn tố cáo Cao Quý phi thường xuyên múa hát để quyến rũ Hoàng thuợng. Bị một cung nữ vu oan, thế nhưng cả Quý phi không dám lên tiếng đáp trả khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Khi Cao Quý phi đòi chôn sống Ngũ a ca, Nhàn Phi không dám lên tiếng nhưng Anh Lạc lại có thể thuyết phục được Hoàng thượng cho truyền thần y vào chữa bệnh. Cô cũng dám chỉ thẳng mặt mắng Hoàng thượng là gái lầu xanh, ví Tử Cấm Thành như kỹ viện với lý do chữa bệnh cho vua.

Hoàng đế Càn Long luôn ghét cay ghét đắng Ngụy Anh Lạc, thế nhưng cô không ngại đối đáp với Hoàng thượng. Dù vậy, vị Hoàng đế này vẫn ngấm ngầm quan tâm đến Anh Lạc.

Dù vậy, Anh Lạc chưa lần nào bị phạt đòn, thậm chí cái chết cũng chưa từng đe dọa cô. Hình phạt nặng nề nhất đối với Anh Lạc là bị đuổi vào Tân Giả Khố để cọ bô. Thế nhưng khi vào đây, vẫn không ai có thể bắt nạt hay kiểm soát được cô. Do đó, mới có chuyện cô bày mưu tính kế để đổ sắt nung vào người Cao Quý phi ở tập 32.

Phú Sát Phó Hằng dù là Ngự tiền thị vệ của Càn Thanh cung, em trai của Hoàng hậu nhưng có thể tự do đi lại trong hậu cung, liên tục đến thăm Trường Xuân cung của Hoàng hậu. Dù cô đã giải thích trong phim là Hoàng thượng cho phép đến thăm chị nhưng việc Phó Hằng xuất hiện ở hậu cung phần lớn diễn biến phim có thể khiến khán giả nhầm tưởng nhà thị vệ này ở đây. Và xuyên suốt thời gian xuất hiện trên màn ảnh, khán giả chỉ thấy Phó Hằng đi hẹn hò chứ chẳng mấy khi làm việc.

Trong phim, Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc có nhiều cảnh tình tứ. Nhiều khán giả mong họ thành đôi.

Một nhân vật khác khiến khán giả đặt câu hỏi về tôn ti, trật tự của Tử Cấm Thành là Cao Quý phi. Hoàng hậu là người cai quản hậu cung nhưng Quý phi thản nhiên thể hiện quyền lực như từ việc tát một phi tần giữa cung, đòi giết Du quý nhân đang mang thai đến việc xông vào cung của Hoàng hậu đòi cắt lưỡi Anh Lạc, tất cả việc Cao Quý phi làm đều không có ai quản lý. Đều này càng cho thấy sự phi logic trong kịch bản.

Mạch phim dài dòng, lê thê

Trong khi các phim cung đấu của TVB như Thâm cung kế, Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế chỉ khoảng 30 tập, Diên Hi công lược lại kéo dài 70 tập với mạch phim dài lê thê, không tạo nên kịch tính.

Suốt 14 tập phim đầu tiên, nhiều khán giả bất bình khi Xa Thi Mạn gần như không có đất diễn, khi xuất hiện chỉ cười và nói vài câu vô thưởng vô phạt. Thuần phi cũng xuất hiện nhạt nhòa trong suốt nhiều tập. 1/3 phần phim đầu tiên chỉ quẩn quanh những mưu hèn kế vặt của các phi tần và cung nữ. Ngay cả khi Thuần phi, Nhàn phi bắt đầu hóa ác, khán giả cũng phải mỏi mắt mong chờ biến chuyển trong âm mưu của họ.

Nhàn phi Xa Thi Mạn được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Rảnh phi" vì suốt 14 tập đầu tiên không có đất diễn.

Trong 45 phút, các nhân vật dùng khá nhiều thời gian cho việc đi lại giữa các cung. Các tình tiết, lời thoại trong phim đều diễn ra chậm rãi. Ở tập 22, khi Thuần Phi tố cáo Anh Lạc đầu độc Hoàng hậu và Phó Hằng, đạo diễn dành nhiều thời lượng lột tả biểu cảm của từng nhân vật. Điều này dễ khiến khán giả nhầm tưởng mình đang xem phim truyền hình Ấn Độ.

Kịch bản phim cũng khá rời rạc khi các diễn viên gần như không đối đầu nhau. Đầu phim, Cao Quý phi xuất hiện cùng Gia tần, luôn tìm cách hãm hại Hoàng hậu nhưng bị Anh Lạc ngăn chặn. Sau đó, Gia tần bị Nhàn phi giết thì đến Thư Quý nhân lên thay, hỗ trợ Quý phi. Khi Nhàn phi hóa ác thì Hoàng hậu hôn mê, Cao Quý phi tự vẫn.

Cuối cùng, phim giống một sàn diễn mà mỗi nhân vật sẽ lần lượt bước lên thể hiện bản thân. Chỉ có duy nhất Anh Lạc là "xương sống" chính xuất hiện từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, Ngụy Anh Lạc là nhân vật lợi hại nhất phim khi không ai có thể hãm hại cô.

Nhìn chung, Diên Hi công lược đáng được ghi nhận bởi sự đầu tư công phu vào bối cảnh, phục trang, khác biệt với nhiều phim cổ trang đầu tư sơ sài thời gian gần đây. Đây cũng là bước tiến mới của ông hoàng chiêu trò Vu Chính sau nhiều phim không mấy ai chú ý. Tuy nhiên nếu chỉ như vậy, Diên Hi công lược khó thoát khỏi mác "thùng rỗng kêu to".