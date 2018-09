Diễn viên Bình An nói gì về bằng chứng hẹn hò Á hậu Phương Nga?

Trước rất nhiều bằng chứng cho rằng Bình An có quan hệ tình cảm với Á hậu Việt Nam, nam diễn viên nói "đây là chuyện riêng tư".

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, thông tin Á hậu Phương Nga hẹn hò diễn viên Bình An đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cùng với đó, khán giả đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy hai người có mối quan hệ thân thiết.

Cụ thể, tối 16/9, Bình An đi xem đêm thi trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam, sau đó anh chụp ảnh cùng Phương Nga. Điều trùng hợp là cùng thời điểm, nam diễn viên đăng dòng cảm xúc trên trang cá nhân với nội dung "Tháng ngày gian khó cũng đã qua, chào mừng em trở lại với cuộc sống của anh". Ở phần bình luận, một số bạn bè động viên Bình An rằng "nốt hôm nay thôi".

"Cô gái che mặt" trên Instagram của Bình An mặc chiếc áo giống Á hậu Phương Nga. Ảnh: Instagram.

Trả lời Zing.vn về nghi vấn hẹn hò Á hậu Phương Nga, Bình An nói: "Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư nên tôi không muốn chia sẻ. Khi nào thấy thích hợp, tôi sẽ nói sau".

Về hình ảnh Bình An - Phương Nga mặc áo đôi đang được cư dân mạng truyền tay nhau, diễn viên quê Phú Thọ né tránh trả lời bằng câu nói "tôi đang bận rộn với dự án phim mới, nên chưa có thời gian truy cập mạng".

Đến lúc này, cả hai nhân vật chính đều né tránh trả lời về thông tin hẹn hò, nhưng dựa trên những chi tiết khán giả tìm hiểu được, nhiều người cho rằng cô gái giấu mặt mà Bình An chia sẻ trên Instagram chính là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga.

Bức ảnh cả hai mặc áo đôi đang được chia sẻ trên mạng.

Bình An, 25 tuổi, vốn được giới trẻ biết đến là một hot boy với chiều cao nổi bật 1,82 m, gương mặt điển trai. Sau đó, anh phát triển sự nghiệp diễn xuất, tham gia các phim 5S online, Zippo Mù Tạt và Em, Lạc giới và mới nhất là Tình khúc Bạch Dương. Có lợi thế về ngoại hình, song Bình An vẫn chưa may mắn có được một vai diễn đủ sức nặng để bật lên.