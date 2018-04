Diễn viên tí hon của 'Harry Potter' qua đời ở tuổi 49

Nam diễn viên cao 0,81 m từng góp mặt trong series hài "Austin Powers" và "Harry Potter" vừa qua đời vì bị ngộ độc rượu.

Theo tuyên bố chính thức từ gia đình, nam diễn viên Verne Troyer, 49 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai diễn Mini-Me trong loạt phim điệp viên hài Austin Powers vừa qua đời vào ngày 21/4, ở tuổi 49.

Theo báo cáo của cảnh sát, nguyên nhân cái chết xuất phát từ việc nam diễn viên chỉ cao 0,81 m bị ngộ độc rượu.

Đầu tháng 4, Verne đã phải nhập viên cấp cứu ở bệnh viện Los Angeles. Những người thân của diễn viên thông báo trên mạng xã hội rằng người hâm mộ hãy yên tâm vì Verne Troyer đang được chăm sóc tốt nhất.

Năm 2015, nam diễn viên cũng từng nhập viện khẩn sau một cơn động kinh.

Nam diễn viên đóng vai yêu tinh Griphook trong Harry Potter qua đời ở tuổi 49.

Là người nghiện rượu nặng trong nhiều năm, vào cùng thời điểm này năm 2017, Troyer phải vào trại cai nghiện. Anh cũng không che giấu việc mình từng phải vật lộn với chất cồn trong quá khứ.

Sau khi ra khỏi trại cai nghiện, Troyer cảm ơn những người đã quan tâm đến mình và xem đây là vấn đề cá nhân trong cuộc chiến kéo dài với rượu mà đòi hỏi phải có sự kiên trì.

"Không có cuộc chiến nào dễ dàng, tôi sẽ luôn tiếp tục chiến đấu ngày qua ngày. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã gửi thông điệp hỗ trợ mình, điều đó có ý nghĩa to lớn đối với tôi", Verne Toyer viết trên trang cá nhân vào tháng 4/2017.

Verne Troyer cao 0,81 m và đã góp mặt trong hơn 30 bộ phim ở Hollywood.

Verne Troyer bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood vào năm 1994 với tư cách là một diễn viên đóng thế cho Baby Bink trong bộ phim Baby's Day Out.

Trước khi qua đời, nam diễn viên tí hon đã tham gia hơn 30 phim.

Ngoài vai Mini-Me trong Austin Powers, Troyer còn nổi tiếng với vai yêu tinh Griphook trong tập phim phù thuỷ Harry Potter đầu tiên - Harry Potter và Hòn đá phù thuỷ.

Ông cũng thường xuất hiện trong chương trình truyền hình Celebrity Juice và góp mặt trong những vai nhỏ của các bộ phim nổi tiếng như Men in Black và Fear and Loathing in Las Vegas.