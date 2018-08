Điều động, bổ nhiệm 8 tướng công an

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại một số cơ quan thuộc bộ. Có 8 tướng công an và 1 đại tá sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam (sinh năm 1955), Thứ trưởng Bộ Công an.

(Từ trái qua phải) là thượng tướng Bùi Văn Nam, thượng tướng Lê Quý Vương, trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận thêm nhiệm vụ mới.

Bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với thiếu tướng Lý Anh Dũng (sinh năm 1961), Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956), Thứ trưởng Bộ Công an.

Bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với trung tướng Trần Văn Vệ (sinh năm 1959), Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Công an quyết định bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với 3 ngườ: thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1964), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; thiếu tướng Phạm Văn Các (sinh năm 1960), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đại tá Trần Ngọc Hà (sinh năm 1968), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với trung tướng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1961), Thứ trưởng Bộ Công an.

Bổ nhiệm Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an đối với trung tướng Hồ Thanh Đình (sinh năm 1960), Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Bổ nhiệm Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với đồng chí thiếu tướng Lê Minh Hùng (sinh năm 1963), Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an.