Điều gì đã diễn ra trong đêm nhạc hội có 7 người chết ở hồ Tây?

Đó là ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Bình và Ánh, họ chọn bữa tiệc âm nhạc Trip to the Moon. Nửa đầu cuộc vui, cả 2 hòa trong âm nhạc và đồ uống. Nửa sau, họ cùng nhau bỏ chạy.

Đó là ngày 16/9, kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Bình và Ánh, họ chọn bữa tiệc âm nhạc Trip to the Moon. Nửa đầu cuộc vui, cặp đôi vui vẻ cùng âm nhạc và đồ uống. Nửa còn lại, họ tìm cách bỏ chạy khỏi không gian nghẹt thở vì đông đúc, khói thuốc kích thích, những vị khách cuồng nhiệt bất thường. Chỉ cách họ vài bước chân, có người đã chết.

"E

m đi đêm hội trăng rằm, giữa đường vẫn chưa gặp chú Cuội nào", bức ảnh selfie tại Công viên nước Hồ Tây được My La đăng tải trên trang cá nhân vào lúc 21h tối 16/9.

Trong hình, cô mặc chiếc tank top, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt được trang điểm tạo khối sắc nét, cùng đôi lens màu xám tây quyến rũ.

Trước giờ bắt đầu bữa tiệc âm nhạc, hashtag #triptothemoon được chia sẻ liên tục. Những người sở hữu tấm vé vào cửa thi nhau check-in thông báo sự có mặt của mình.

"Rave" là cách cô gái 19 tuổi gọi buổi tối hôm nay. Hiểu một cách đơn giản nhất, nghĩa là "quẩy", là thả hồn và phiêu theo những giai điệu cuồng nhiệt từ các DJ.

Cùng đám bạn, My La đắm chìm vào hình ảnh lung linh huyền ảo của visual, ánh sáng đầy màu sắc của đèn laser, nhảy múa hò hét trong không khí sôi động của âm nhạc và đồ uống. Đây là festival âm nhạc EDM thứ 4 cô tham gia trong năm nay.

Điều thu hút nhất của thứ âm nhạc được tạo ra từ các thiết bị điện tử này là việc người nghe không thể ngừng nhún nhảy, thả hồn và phiêu theo những giai điệu cuồng nhiệt từ các DJ.

Văn hóa rave được bắt nguồn tại Anh vào năm 70-80 của thế kỷ XX. Nó được tổ chức theo kiểu "underground party", trong các nhà kho bỏ hoang (warehouse) với không khí tưng bừng náo nhiệt.

Ngày nay, với sự thống trị của EDM, nhắc đến rave là nghĩ ngay đến những lễ hội âm nhạc quy mô lớn, diễn ra hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là vài ngày ở những bãi đất trống to lớn hoặc sân vận động ngoài trời, nơi mà các sân khấu hoành tráng sẽ được dựng lên để các DJ thỏa sức phô diễn kỹ năng.

Mỗi bữa tiệc âm nhạc như vậy có thể thu hút hàng nghìn đến hàng trăm nghìn người tham gia.

Vài năm gần đây, EDM bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn, phổ biến hơn với người trẻ Việt Nam. Đó là cơ hội họ được vui vẻ, nghe nhạc, thể hiện bản thân, chia sẻ cá tính, hay như cách gọi hiện đại hơn là "bung xõa".

"Nhưng chưa cái nào nóng bức và bí bách như ở đây. Chương trình bố trí trong nhà có mái che và rèm quây, kín như bưng. Chỉ cần 5.000 người ở đây thở thôi cũng nóng bức, vậy mà mọi người hút thuốc, chơi cần, hút bóng cười, uống bia liên tục nên càng ngột ngạt".

My La dự định rời đi trước 23h.

"Giới nghiêm của em là nửa đêm, về nhà đúng giờ thì lần sau đi đâu cùng dễ", cô gái khoe thêm vài bức hình chụp trong buổi tối hôm đó, với những chai bia và vài quả bóng cười cỡ lớn trên tay.

Với My La và phần lớn người tham gia Trip to the moon, lễ hội đã gần hết, cuộc vui chỉ tới đây thôi.

'Có người đã chết'

K

hoảng 22h30, My La nghe tiếng ồn ào ở khu vực 20-30 m gần sân khấu. "Ở fes chuyện bỗng dưng ồn ào là bình thường. Có thể nhóm bạn nào đó nghĩ ra điệu nhảy mới, một đôi mới làm quen hôn nhau, hoặc đơn giản một người chưa từng hút cần vừa làm một hơi, thế nên em chẳng để ý", cô giải thích.

Đến lần thứ hai, đám đông bỗng dạt ra vì có người ngã xuống, ai đó vẫn nói rằng có cậu bạn quá mệt nên hụt chân.

Lần thứ ba, "có tiếng thét lên sợ hãi, âm thanh cuống cuồng quạt mát cho người té ngã, cầu cứu an ninh, em thấy vài người bỏ ra khỏi khu vực sân khấu".

Trong bóng tối hoảng loạn và không khí bức bối đặc quánh của thuốc lá, cỏ, mồ hôi, "vãi người nằm sõng soài trên đất, mọi người đứng chỉ trỏ, giơ điện thoại lên chụp hình hoặc quay phim, chỉ một - hai người xung quanh liên tục gào thét, lay gọi, và cầu xin sự giúp đỡ".

"Lúc đó quá khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra", khoảng 22h45, vài phút sau khi có người ngã xuống đất, an ninh lao tới, vài người được làm động tác cấp cứu, mấy cô gái đứng gần đó bật khóc vì sợ hãi.

"Người đó say, bị đánh, hay thiếu oxy nên ngất?", My La tự hỏi, "Đó là những trường hợp thường xảy ra ở một fes".

Khoảng nửa tiếng sau hoặc hơn, xe cấp cứu lao tới, bác sĩ đến cùng với cáng cứu thương. Trên mặt đất vẫn vương những ly nước, vỏ bia, xác bóng.

Nửa đêm, trở về nhà, các nhóm chat trên mạng mới giúp My La hiểu chuyện gì đã diễn ra.

"Đã có người chết, chỉ cách em vài bước chân".

Những vị khách cuồng nhiệt lạ thường

K

hác với My La, một raver chính hiệu, đây là lần đầu tiên Đỗ Ánh tham gia lễ hội âm nhạc. Cô gái 25 tuổi và bạn trai là hai trong số những vị khách đến Công viên nước Hồ Tây sớm nhất.

Cặp đôi chọn Trip to the Moon để kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau. Tuy không thích nhạc EDM hay những nơi quá ồn ào, nhưng Ánh hy vọng sẽ đánh dấu ngày đặc biệt này bởi một hoạt động khó quên.

Theo lời giới thiệu của ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn trong trong không gian gồm 3 sân khấu lớn, với 3 phong cách âm nhạc diễn ra cùng lúc.

15h30, lực lượng an ninh chia khách tới tham gia thành 2 làn kiểm tra. Mọi vật dụng sắc nhọn, chai lọ chứa chất lỏng, các món đồ nghi là chất kích thích bắt buộc để lại bên ngoài.

30 phút trước giờ phát nhạc, nơi dành cho khán giả đứng đã chật cứng. Mọi ánh mắt đồ dồn về sân khấu. Tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc vui thâu đêm.

Đúng 17h, tiếng nhạc dạo cất lên, màn hình lớn lấp lánh ánh đèn, những tiếng la hét cổ vũ, huýt sáo đua nhau âm vang. Đêm nhạc thực sự bắt đầu.

"Vài người xung quanh mình dùng loại thuốc lá cuốn có mùi rất lạ. Có nhóm sử dụng viên thuốc dạng nén, màu trắng nhỏ. Ngay trong khuôn viên sân khẩu xuất hiện người bán bóng cười", Ánh thắc mắc khi có người mang được chất kích thích vào dù đã bị lực lượng an ninh kiểm tra.

"Chưa từng thấy fes nào bày bán công khai bóng cười như Trip to the Moon. Bóng không thể do khách mang vào vì an ninh khám xét rất kỹ. Khách phải xếp hàng mua vé, rồi mới được mua bóng ngay tại quầy nước. Cuối buổi còn có những cô gái PG đi vòng quanh mời bán mà không có ai ngăn chặn", Bình, bạn trai Ánh, kể.

"Chuyện đến những nơi này 'cắn thuốc', hút hít là bình thường và chắc chắn xảy ra. Nhưng thông thường ít lộ liễu để tránh phiền phức", cậu nói thêm.

22h tới 23h là khoảng thời gian biểu diễn của nghệ sĩ khách mời Yellow Claw - DJ nổi tiếng nhất trong chương trình. Đây cũng là lúc toàn bộ khán giả trở nên vui vẻ nhất.

Ánh bắt đầu nhận ra những điều bất thường từ đám thanh niên xung quanh.

"Vài người đứng gần mình bỗng trở nên cuồng nhiệt lạ thường. Họ nhảy nhót, la hét không biết mệt mỏi dù chương trình đã diễn ra hơn 5 tiếng. Có người mắt đỏ hoe, người khác mắt đục ngầu", cô gái nhớ lại.

Còi hụ, xe cấp cứu trong đêm

L

úc đó là 22h20, tiếng nhạc gián đoạn. Vài người vừa điên cuồng bất ngờ kiệt sức, ngã gục xuống mặt đất. Một số mệt mỏi ngồi thụp xuống bất động, không thể tìm lối ra trong không gian đông đúc ồn ào.

Đám đông trở nên xôn xao, chen lấn và ra sức xô đẩy nhau. Bình dùng cơ thể che chắn cho bạn gái khi những người xung quanh đang hoảng sợ.

Nhận thấy điều không ổn, cả hai cố gắng di chuyển ra ngoài, ngược dòng người đang quay cuồng trong tiếng nhạc để tìm nơi thoáng khí. Đã gần nửa đêm, cặp đôi muốn rời khỏi đêm nhạc hội.

An ninh, nhân viên phục vụ bắt đầu xuất hiện. Thêm những người nữa ngã xuống. Tiếng la hét xen với tiếng âm nhạc ngắt quãng. Đúng lúc ấy, 3 người đứng bên cạnh Bình ngã gục, bất tỉnh.

"Mình quay sang và thấy các bạn ấy đổ người xuống mặt đất. Họ đứng ngay cạnh mình, có cách vài chục cm". Một vài người chưa nắm được tình hình vẫn tiếp tục nhảy nhót.

Xe cấp cứu được gọi đến. Đêm nhạc bị yêu cầu dừng lại. Ban tổ chức huy động bảo vệ tìm kiếm người bất tỉnh do lo sợ họ ngã gục tại những góc khuất.

23h30, tiếng nhạc dừng hẳn, ánh sáng từ chùm đèn laser được tắt đi nhường chỗ cho đèn pha công suất lớn để phục vụ việc dọn dẹp và tìm người.

Lực lượng bảo vệ yêu cầu khán giả di chuyển gấp khỏi khuôn viên đêm nhạc. Những người liên quan đã bị đưa tới bệnh viện hoặc cơ quan chức năng.

Tiếng nhạc sôi động vài tiếng trước nhường chỗ cho còi xe cứu thương. Không gian điên cuồng thay thế bằng bóng tối im lặng và những chiếc xe cấp cứu màu trắng liên tục di chuyển.

Bình và Ánh nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc âm nhạc kinh hoàng. Cả hai đều ổn, nhưng 3 người bất tỉnh bên cạnh họ được nhân viên phục vụ đưa ra ngoài thì không. Họ đều đã tử vong, cùng với 4 người khác nữa.

Vụ việc xảy ra ở lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng". Chương trình bắt đầu từ chiều tối 16/9 với hàng nghìn người tham dự. Sau buổi nhạc hội, cơ quan chức năng xác định 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ nạn nhân đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.