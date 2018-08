Điều gì xảy ra nếu bạn quá gầy?

Nguyên nhân dẫn đến gầy bệnh lý? Thức ăn không đủ dinh dưỡng

Bệnh tiêu hóa, bệnh nội tiết

Do tạng người Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, gầy bệnh lý là do các bệnh về chuyển hóa hay tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa như bệnh lao, nhiễm khuẩn nặng, ung thư, viêm tụy mạn tính, tắc mật... Cũng có thể là bệnh về nội tiết, như tiểu đường, hội chứng cường giáp, suy vỏ thượng thận, u tủy thượng thận. Gầy còn do yếu tố tâm lý như chán ăn, stress hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.