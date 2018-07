Điều hòa ôtô đang đầu độc người trên xe

Kết luận gây sốc này vừa được các nhà nghiên cứu của tổ chức Brit đưa ra và được tờ The Sun của Anh dẫn lại.

Theo đó, hàng loạt mẫu xe như Ford Fiesta, Volkswagen Polo và Toyota C-HR bị phát hiện tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc không khí do dùng bộ lọc khí bị lỗi. Sai sót này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe hàng triệu người.

Bộ lọc không khí lỗi khiến người ngồi trên xe hít phải hàng triệu phân tử độc hại mỗi hơi thở, làm phát sinh bệnh hen suyễn và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, Brit cho biết.

VW Polo là một trong nhiều mẫu xe không lọc hết khí độc từ hệ thống điều hòa.

Các nhà nghiên cứu của Brit đã phân tích không khí trong 11 mẫu xe thịnh hành nhằm đánh giá khả năng loại bỏ chất gây ô nhiễm của hệ thống thông gió, tờ Sunday Times tiết lộ.

Theo đó, mẫu xe Toyota C-HR chỉ loại bỏ duy nhất 1% hạt không khí độc hại trong khi tỉ lệ của VW Polo là 35%, Ford Fiesta – 40% và Mercedes-Benz E-class là 90%.

Hốc gió hướng lên trần xe để hơi mát tỏa đều.

Nick Molden, CEO của tổ chức phân tích khí thải Emissions Analytics, cho rằng chính phủ đã không có các tiêu chuẩn an toàn cho hệ thống lọc khí trên ôtô.

Emissions Analytics đã tìm thấy 57.000 hạt độc hại trong mỗi m3 không khí trên đường, đồng nghĩa với người lái xe hít tới 28 triệu hạt độc hại trong mỗi hơi thở.

Theo hãng sản xuất xe hơi Tây Ban Nha SEAT, không khí nóng trên xe sẽ ảnh hưởng tới thời gian phản ứng của tài xế. Cụ thể, nếu cabin nóng 35 độ C, tốc độ phản ứng của người lái sẽ giảm 20% so với mức nhiệt độ 20 độ C.