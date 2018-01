‘Điều kỳ diệu’: Truyền cảm hứng và đầy rung cảm

Sở hữu kịch bản trong trẻo và giàu tính nhân văn, bộ phim “Wonder” của đạo diễn Stephen Chbosky mang đến cho người xem sự ấm áp trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm.

Trailer bộ phim 'Điều kỳ diệu' "Wonder" là bộ phim cảm động về một cậu bé bị khuyết tật mặt bẩm sinh khi chuyển tới ngôi trường mới cùng bạn bè bình thường.

Thể loại: Tâm lý

Đạo diễn: Stephen Chbosky

Diễn viên chính: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Julia Roberts

Zing.vn đánh giá: 8/10

Bộ phim Wonder được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên, và đã thu hơn 170 triệu USD tại phòng vé so với khoản ngân sách chỉ là 20 triệu USD.

Bộ phim Wonder - Điều kỳ diệu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên của tác giả R.J. Palacio, xoay quanh nhân vật chính là August Pullman (Jacob Tremblay), hay còn gọi là Auggie. Cậu bé ngay từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh hiếm, khiến gương mặt bị biến dạng.

May mắn thay, Auggie được nuôi dưỡng trong bầu không khí tích cực, và lớn lên dưới sự chở che, yêu thương của bố Nate (Owen Wilson), mẹ Isabel (Julia Roberts), cùng chị gái Via (Izabela Vidovic).

Song, khi Auggie tròn 10 tuổi, cha mẹ cảm thấy đã đến lúc cậu bé cần đến trường và có thêm bạn bè. Trong hành trình thoát khỏi lớp vỏ bọc an toàn và đánh bại mặc cảm tự ti bên trong bản thân, Auggie còn tìm thấy những người bạn đích thực và ngày một trở nên trưởng thành hơn.

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng

Với bản tính vốn rụt rè, cộng thêm sự tự ti về ngoại hình, Auggie thường xuất hiện cùng chiếc mặt nạ phi hành gia che kín gương mặt. Đây là hình ảnh khá bắt mắt, đồng thời giúp tạo nên tính cách riêng cho nhân vật ngay từ đầu phim.

Chi tiết cũng khiến Wonder trở nên độc đáo hơn nếu so sánh với các bộ phim khác cũng khai thác đề tài người khuyết tật với nhiệm vụ truyền cảm hứng tích cực cho khán giả.

Wonder lôi cuốn ngay từ hình ảnh Auggie đội chiếc mũ phi hành gia và kéo khán giả vào câu chuyện tràn đầy cảm hứng sau đó.

Đứng sau Wonder là Stephen Chbosky. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết The Perks of Being a Wallflower, cũng như làm đạo diễn cho chính phiên bản điện ảnh chuyển thể cùng tên ra mắt năm 2012. Đó là bộ phim được đánh giá cao nhờ tông màu tươi sáng, cách kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng tràn đầy cảm hứng.

Phong cách làm phim ấy thêm một lần nữa xuất hiện trong Wonder. Bộ phim không hề cố gắng tạo kịch tính hay bi thương hóa cuộc đời nhân vật chính Auggie. Ngược lại, người xem cảm thấy rung động bởi những câu chuyện rất đỗi đời thường, qua góc nhìn từ cửa sổ tâm hồn của cậu nhóc.

Đó có thể là lúc Auggie làm thân với những người bạn mới, hay những lời độc thoại ngây ngô, dễ thương về tình yêu mà cậu dành cho ngày lễ Halloween - dịp duy nhất trong năm mà nhân vật không bị trêu chọc.

Nổi lên từ sau bộ phim độc lập Room (2015), Jacob Tremblay tiếp tục “đốn tim” người xem bằng phần diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc. Đến với Wonder, ngôi sao nhí đã biến tính cách lạc quan đến lạ lùng của nhân vật chính thành chi tiết sáng giá của toàn tác phẩm.

Mặc cho bệnh tật, cậu nhóc Auggie vẫn mang sở thích như bao đứa trẻ đồng trang lứa: xem phim, chơi điện tử, làm nũng cha mẹ… Mỗi khi phải đối diện với ánh mắt tò mò hay bị trêu đùa ác ý bởi đám bạn cùng lớp, cậu bé lại tưởng tượng ra một thực tại khác, nơi mình là người hùng được tất cả yêu mến.

Bởi Auggie cũng chính là phép màu cuộc sống

Với các phân cảnh xen lẫn giữa hiện thực và suy tưởng, các fan của bộ môn nghệ thuật thứ bảy hẳn cảm thấy thích thú. Bởi thế giới mộng mơ của Auggie là hàng loạt tượng đài điện ảnh như Star Wars, Lord of the Rings… Chúng không chiếm quá nhiều thời lượng, và không đẩy Wonder vào trạng thái lan man.

Song hành với Jacob Tremblay là hai ngôi sao đã thành danh Owen Wilson và Julia Roberts. Wilson tiếp tục mang lối diễn hài hước, vui nhộn của bản thân vào vai diễn người cha Nate, nhưng đồng thời để lại nhiều câu thoại sâu lắng, đáng suy ngẫm.

Ở chiều ngược lại, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts hóa thân thành người mẹ Isabel mới chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai do đất diễn dành cho cô không nhiều, và những tình huống của nhân vật trong phim còn khá rập khuôn.

Với tài diễn xuất của Jacob Tremblay, nhân vật Auggie hiện lên như chính một phép màu của cuộc sống khi cậu giúp kết nối những người xung quanh, bất chấp vẻ ngoài dị dạng.

Tựa đề Wonder - Điều kỳ diệu của bộ phim dường như mang hàm ý rằng bản thân sự tồn tại của cậu bé Auggie có thể xem như là phép màu đối với những người xung quanh. Đan xen tuyến truyện của Auggie còn là câu chuyện của cô chị cả Via, cậu bạn cùng lớp Jack Will (Noah Jupe), hay cô bạn Miranda (Danielle Rose Russell).

Giống như Auggie, họ trải qua những tổn thương về mặt tâm lý, những mối quan hệ rạn nứt, cũng như những rào cản định kiến. Chính cậu bé có gương mặt dị tật đã kết nối họ lại gần nhau hơn, để những khoảnh khắc lắng đọng của mỗi câu chuyện nhỏ ấy càng khiến người xem phải thổn thức.

Trên hết, Wonder mang đến giá trị nhân văn đơn giản nhưng rất đáng suy ngẫm: hãy cứ là chính mình, hãy cứ xem bản thân là người hùng, và mặc kệ cái nhìn soi mói của thế giới ngoài kia. Đó là câu chuyện của Auggie, cũng chính là những trải nghiệm mà bất cứ ai trong cũng sẽ phải trải qua.

Điểm trừ duy nhất của Wonder có lẽ đến từ việc tác phẩm thiếu vắng những trường đoạn cao trào hoặc những mâu thuẫn quyết liệt. Tất cả cảm xúc buồn, vui, phẫn nộ của cậu bé Auggie đều được khắc họa nhẹ nhàng, tươi sáng.

Ra mắt tại Bắc Mỹ từ hồi tháng 11/2017, Wonder còn tạo ra “phép màu” tại phòng vé khi thu hơn 170 triệu USD, so với kinh phí khiêm tốn chỉ là 20 triệu USD. Thành công ấy có lẽ đến từ sự ấm áp của giá trị tình thân gia đình, tình bạn, cũng như sự kiên định vượt qua mọi trở ngại cuộc sống mà bộ phim muốn truyền đạt cho người xem.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc dưới tựa Điều kỳ diệu.