Điều kỳ lạ sau cột mốc 500 triệu USD của ‘Người Kiến & Chiến binh Ong’

Không có gì ngạc nhiên khi bom tấn mới nhất của Marvel Studios đạt doanh thu trên 500 triệu USD. Nhưng thị trường Trung Quốc đã giúp chỉ ra một nghịch lý tại phòng vé.

Trailer bộ phim 'Người Kiến & Chiến binh Ong' Tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của MCU sau "Avengers: Infinity War" (2018), xoay quanh hai nhân vật Ant-Man (Paul Rudd) và The Wasp (Evangeline Lilly)

Cuối tuần qua, Ant-Man and The Wasp (Người Kiến & Chiến binh Ong) mới chính thức ra rạp ở Trung Quốc. Thành tích vượt trội ở quốc gia tỷ dân giúp bom tấn rốt cuộc cũng vượt qua cột mốc doanh thu 500 triệu USD toàn cầu.

Vốn ra rạp tại Bắc Mỹ và nhiều nơi từ khoảng giữa mùa hè, bom tấn thực tế không tạo ra cơn sốt quá lớn dù được phát hành ngay sau cơn bão trị giá hơn 2 tỷ USD mang tên Avengers: Infinity War hồi đầu mùa hè.

Những con số oái oăm

Theo thống kê của trang Deadline, sau bốn ngày trình chiếu tại Trung Quốc, Ant-Man and The Wasp đã thu tới 77,4 triệu USD. Trong đó, với riêng ba ngày cuối tuần trước, chuyến phiêu lưu của Người Kiến (Paul Rudd) và Chiến binh Ong (Evangeline Lilly) đạt thành tích 68,2 triệu USD.

Đây là thành tích ra mắt tốt thứ năm của MCU tại Trung Quốc, chỉ đứng sau Avengers: Infinity War (200 triệu USD), Captain America: Civil War (97 triệu USD), Avengers: Age of Ultron (86 triệu USD) và Spider-Man: Homecoming (69 triệu USD).

Với tỷ giá ngoại tệ liên tục biến đổi, nếu tính theo đơn vị nhân dân tệ, Ant-Man and The Wasp thực tế đã đứng trên bộ phim riêng về Người Nhện (Tom Holland).

Ant-Man and The Wasp đã vượt qua cột mốc doanh thu 500 triệu USD, nhưng hiện vẫn nằm ở nhóm cuối của MCU.

Trở lại khu vực Bắc Mỹ, Ant-Man and The Wasp sau khoảng gần ba tháng trình chiếu mới mang về cho Disney khoảng 211,4 triệu USD. Con số này hiện chỉ vượt hơn 5 tác phẩm khác cùng thuộc MCU là Thor: The Dark World (206,3 triệu USD), Thor (181 triệu USD), Ant-Man (180 triệu USD), Captain America: The First Avenger (176,6 triệu USD), và The Incredible Hulk (134 triệu USD).

Còn nếu tính ở cấp độ toàn cầu, Ant-Man and The Wasp hiện đứng trên Ant-Man (519,3 triệu USD), Thor (449,3 triệu USD), Captain America: The First Avenger (370,6 triệu USD) và The Incredible Hulk (263,4 triệu USD).

Trước sự đón nhận của thị trường Trung Quốc đối với bộ phim, giới quan sát nhận định Ant-Man and The Wasp hoàn toàn có thể tiếp tục nâng cao thành tích, và vượt qua Iron Man (585,2 triệu USD) trên bảng xếp hạng của nhà MCU.

Tuy nhiên, dù thế nào, Ant-Man and The Wasp vẫn sẽ chỉ thuộc nhóm cuối về mặt doanh thu của Marvel Studios. Nhưng riêng tại Trung Quốc, chàng siêu anh hùng tí hon thực tế lại là “một người khổng lồ”.

Khán gi ả Bắc Mỹ chưa thực sự mở lòng?

Trong quá trình quảng bá, đoàn làm phim Ant-Man and The Wasp liên tục nhấn mạnh rằng đây là bom tấn siêu anh hùng đầu tiên thuộc MCU đưa một nhân vật nữ là The Wasp (Chiến binh Ong) lên tựa đề.

Quãng thời gian trước đó, không ít người chỉ trích Marvel Studios “trọng nam khinh nữ”, quyết không làm phim riêng về một siêu anh hùng phái đẹp. Câu chuyện càng trở nên nóng bỏng khi đối thủ DCEU tung ra Wonder Woman (2017) hết sức thành công. Còn “lời đáp trả” của MCU mang tên Captain Marvel (2019) thì phải hai năm sau mới ra mắt.

The Wasp là siêu anh hùng đầu tiên thuộc phái đẹp được Marvel Studios đưa lên tựa đề phim.

Hiện dự án phim riêng về Black Widow (Scarlett Johansson) cũng đã được Marvel Studios cho triển khai. Nhưng bước tiến thực sự trong công cuộc tôn vinh phái đẹp của xưởng phim với The Wasp lại chỉ nhận được sự thờ ơ từ khán giả Bắc Mỹ.

Ngược lại, Trung Quốc - nơi thường bị cho là có thành kiến với các bộ phim về phái đẹp hoặc nhóm thiểu số - lại tỏ ra hào hứng hơn hẳn với tác phẩm.

Câu chuyện lúc này của Ant-Man and The Wasp tương đối giống Coco (2017) cách đây nửa năm. Được giới phê bình ngợi ca về chất lượng nội dung và hình ảnh, sở hữu chủ đề tôn vinh tình cảm gia đình và những nét văn hóa Mexico đặc trưng, cũng như sau đó thắng giải Oscar, nhưng tác phẩm có doanh thu không cao tại Bắc Mỹ.

209,7 triệu USD khiến Coco cũng nằm ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng doanh thu nội địa của riêng Pixar, chỉ đứng trên Ratatouille (206,4 triệu USD), Toy Story (191,7 triệu USD), Cars 2 (191,4 triệu USD), A Bug’s Life (162,7 triệu USD), Cars 3 (152,9 triệu USD) và The Good Dinosaur (123 triệu USD). Thậm chí, nếu tính theo số lượng vé bán ra, Coco chỉ hơn mỗi Cars 3 và The Good Dinosaur.

Khán giả quốc tế, trong đó có Trung Quốc, rất hào hứng với Coco. Nhưng tại Bắc Mỹ, doanh thu của bộ phim không quá nổi bật.

Song, câu chuyện về cậu bé Miguel với niềm đam mê âm nhạc lại chinh phục khán giả khắp nơi trên toàn thế giới, và thu tới 597 triệu USD bên ngoài Bắc Mỹ.

Và với tổng doanh thu lên đến 807,1 triệu USD, tính trên cấp độ toàn cầu, Coco leo lên vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng riêng nhà Pixar, sau The Incredibles 2 (1,14 tỷ USD), Toy Story 3 (1,06 tỷ USD), Finding Dory (1,02 tỷ USD), Finding Nemo (1,02 tỷ USD) và Inside Out (857,6 triệu USD).

Lại nhắc tới Trung Quốc, riêng quốc gia tỷ dân đã đóng góp cho Coco khoảng 168 triệu USD. Con số này thực tế nhiều hơn tổng doanh thu tất cả các phim của Pixar ra mắt trước đó tại thị trường cộng lại.

Khán giả Bắc Mỹ xem ra chỉ đáp lại với những tác phẩm mang tầm cỡ quy mô “sự kiện điện ảnh”, như kiểu Black Panther (700 triệu USD) hay mới đây là Crazy Rich Asians (76,6 triệu USD sau gần một tuần phát hành). Đó là những hiện tượng bất chợt, chứ chưa thể tạo ra sự thay đổi lâu dài cần thiết tại Hollywood.

Còn với những bộ phim có “ít quy mô” hơn, lựa chọn nhân vật chính là nữ giới hoặc thuộc nhóm yếu thế, đến giờ vẫn là lựa chọn hết sức phiêu lưu.