Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong dưới hồ nước

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước cách nhau hơn 10 m.

Khoảng 6h ngày 15/7, một số người dân ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đi tập thể dục đã phát hiện thi thể một cô gái nổi trên mặt hồ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, cho biết sáng 15/7, Công an xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể cô gái dưới hồ nước thôn Thanh Hà.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp ngay với các đơn vị chức năng của các Phòng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội khẩn trương tới hiện trường, phối hợp với công an sở tại xác minh, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là chị Hoa (27 tuổi, ở xã Nam Sơn) đang làm công nhân tại một công ty TNHH đóng trên địa bàn thành phố.

Sau khi phát hiện thi thể chị Hoa tại hồ nước, đến 10h30 cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể một người đàn ông được xác định là anh Nam (35 tuổi, ở quận Long Biên). Anh Nam được xác định đang là công nhân một công ty đóng tại Hà Nội.

Thi thể anh Nam nổi lên mặt nước, cách vị trí phát hiện thi thể chị Hoa khoảng 10 m. Được biết hai người có quan hệ quen biết nhau, cả hai đều đã có gia đình.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy 2 chiếc xe máy của hai nạn nhân. Nơi phát hiện là một hồ để nuôi cá nằm ngay sát đường liên thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, có độ sâu khoảng 3 m. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.