Điều tra viên quốc tế: Tên lửa bắn rơi MH17 đến từ lữ đoàn Nga

Nhóm điều tra quốc tế vừa khẳng định họ có bằng chứng thuyết phục cho thấy máy bay MH17 bị tên lửa BUK của một lữ đoàn Nga bắn hạ khiến 298 người thiệt mạng năm 2014.

AFP đưa tin, ngày 24/5, các điều tra viên quốc tế trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines lần đầu khẳng định tên lửa BUK được dùng để bắn rơi chiếc phi cơ được vận chuyển từ một lữ đoàn của quân đội Nga.

Nhóm Điều tra Liên hợp (JIT) "đã đi đến kết luận rằng tên lửa BUK-TELAR bắn rơi MH17 đến từ Lữ đoàn Tên lửa chống máy bay 53, đóng tại vùng Kursk thuộc Nga", trưởng đội điều tra Hà Lan Wilbert Paulissen nói.

"Lữ đoàn 53 là một phần của lực lượng vũ trang Nga", ông nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Lan.

Một điều tra viên tại hiện trường vụ rơi máy bay vào năm 2014. Ảnh: Reuters.

Máy bay Boeing 777, mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines, đã bị bắn rơi vào ngày 17/7/2014 khi đi qua bầu trời miền đông Ukraine trên đường bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia). Toàn bộ 298 người trên máy bay tử nạn, với hai phần ba là công dân Hà Lan.

Tháng 9/2016, các điều tra viên tham gia cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu kết luận tên lửa bắn rơi máy bay MH17 được bắn từ khu vực do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Cũng theo kết luận này, tên lửa bắn rơi MH17 là loại BUK, có số series 9M83, được chuyển từ Nga vào Ukraine. Ông Paulissen khi đó cho hay bệ phóng tên lửa sau đó được đưa lại về Nga.

Đội điều tra quy tụ các điều tra viên từ Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine.

Đường bay của MH17 từ khi cất cánh đến khi mất tín hiệu. Đồ họa: Wikimedia Commons.

Hồi năm 2015, một cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Hà Lan tiến hành cũng kết luận MH17 bị tên lửa BUK do Nga sản xuất bắn rơi nhưng không nêu rõ khu vực tên lửa được phóng đi.

Nga một mực bác bỏ cáo buộc rằng tên lửa bắn đi từ khu vực miền đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Lực lượng này phủ nhận liên quan vụ rơi máy bay, nói rằng họ không có hệ thống phòng không và nhân lực có khả năng vận hành tên lửa để bắn trúng MH17.