Điều tra vụ mất túi xách chứa đầy tiền khi chuẩn bị lên ôtô

Người phụ nữ mang túi xách chứa tiền trên vai và chuẩn bị bước lên ôtô thì bị thanh niên đi xe máy áp sát giật phăng. Người này cố níu lại tài sản nhưng bất thành.

Ngày 27/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ nạn nhân báo bị cướp túi xách trên đường Vũ Hồng Phô (khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào 9h30 cùng ngày, một phụ nữ cùng chồng đi từ nhà ra đường để lên ôtô thì bị thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát, giật túi xách mà bà đeo trên vai.

Khu vực xảy ra vụ cướp. Ảnh: N.A.

Lúc này, người phụ nữ cố gắng giằng lấy chiếc túi và hô hoán nhưng thanh niên vẫn giật được và phóng xe bỏ chạy. Những người có mặt tại hiện trường đã truy đuổi nhưng nghi can lái xe máy tốc độ cao, chạy về hướng quốc lộ 1 tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa, Công an phường Bình Đa đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Các camera an ninh gần hiện trường được công an trích xuất hình ảnh để lần tìm nghi can.

Theo công an, bị hại trình báo bên trong túi xách bị cướp có 150 triệu đồng, 1.000 USD, điện thoại iPhone 6 và các loại thẻ, giấy tờ. Tổng giá trị tài sản gần 200 triệu đồng.