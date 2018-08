Disney sẽ làm gì với khối thương hiệu điện ảnh hàng tỷ USD của Fox?

Fox Searchlight và Fox 2000 vẫn tồn tại: Giám đốc điều hành Disney Robert Iger đã tuyên bố hai studio nhỏ trực thuộc 20th Century Fox là Fox Searchlight và Fox 2000 vẫn được tiếp tục phát triển mặc cho sự thâu tóm của Disney đối với hãng phim mẹ. Fox Searchlight đã đem lại cho Fox 4 bộ phim đoạt giải Oscar là Slumdog Millionaire, 12 Years a Slave, Birdman và The Shape of Water. Trong khi đó, Fox 2000 được xem là nơi cho ra lò những bộ phim tâm lý nổi bật như Love, Simon, Bridge of Spies, Hidden Figures, The Drop, The Fault in our Stars và Life of Pi. Fox Searchlight hiện có 17 bộ phim được lên kế hoạch phát hành. Điều này chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Disney về mặt giải thưởng và được lòng giới phê bình.