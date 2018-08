Disney và ‘Vệ binh dải Ngân hà 3’: Giữa đôi dòng nước

Hệ lụy vụ sa thải “nóng” đạo diễn James Gunn của Disney vẫn chưa dừng lại khi các ngôi sao tiếp tục công khai lên tiếng bảo vệ tác giả loạt phim “Guardians of the Galaxy”.

James Gunn đã bị Disney cắt hợp đồng và dừng mọi công việc liên quan tới Guardians of the Galaxy cũng như Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của Marvel Studios bởi hàng loạt dòng tweet phản cảm mà nhà làm phim đăng tải trong quãng thời gian 2008-2011.

Các câu đùa cợt mang chủ đề ấu dâm hoặc cưỡng dâm của Gunn quả là khó chấp nhận, và Disney đã mau chóng sa thải ông sau khi sự vụ bị phanh phui. Hãng cho rằng những thông điệp ấy của nhà làm phim hoàn toàn đi ngược lại với tôn chỉ của một công ty nhắm tới đối tượng gia đình.

James Gunn hoàn toàn chấp thuận quyết định của Disney, và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nhưng các ngôi sao và một bộ phận công chúng tỏ ra hoài nghi quyết định vội vàng của “Nhà chuột”.

Kiểu đùa gây “nóng mặt” của Gunn từng một lần bị phanh phui hồi 2012, khiến ông phải đăng đàn lời xin lỗi. Bất chấp điều đó, Disney vẫn đưa James Gunn tới Guardians of the Galaxy (2014).

“Thật buồn nôn” khi phải làm việc cho Disney

Thông điệp mạnh miệng không phải đến từ một cư dân mạng vô danh nào đó, mà được viết ra bởi chính Dave Bautista - người sắm vai Drax the Destroyer trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Tất cả dàn sao của Guardians of the Galaxy đều lên tiếng ủng hộ James Gunn, cho rằng ông là người tử tế và đã có nhiều thay đổi tích cực rõ rệt so với quá khứ. Riêng Dave Bautista là người mạnh mồm hơn cả mỗi khi ngôi sao điện ảnh kiêm đô vật được hỏi về bê bối của Gunn.

Trên trang Twitter cá nhân, anh viết: “Thật buồn nôn khi phải làm việc cho một công ty đã cho phép chiến dịch bôi nhọ của một bọn tấn công trên mạng (cybernazi) diễn ra thành công”.

Sau thông điệp của Dave Bautista, một bộ phận fan MCU đùa rằng nhân vật Drax the Destroyer sắp sửa có thể tàng hình thực sự được rồi. Ảnh: Disney.

Trước đó, sự việc của James Gunn bị phanh phui bởi một nhóm nhân vật chính trị có khuynh hướng bảo thủ. Và nhiều fan của Guardians of the Galaxy ngờ vực rằng Gunn trở thành mục tiêu tấn công bởi ông đã nhiều lần công khai lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Hồi giữa tuần trước, có tin đồn cho rằng Disney đang xem xét việc triệu hồi James Gunn. Nhưng hóa ra đó chỉ là “tin giả” và khiến không ít người mừng hụt. Nhìn chung, những dòng tweet của nhà làm phim là không thể bào chữa, và khả năng Disney rút lại quyết định là gần như bằng 0.

Trên góc độ kinh doanh, kể cả không có scandal vừa qua nhưng James Gunn vì một lý do nào đó rút lui khỏi MCU, khán giả vẫn sẽ đổ ra rạp để theo dõi Guardians of the Galaxy Vol. 3. Đây là thời đại thương hiệu lấn át ngôi sao, chứ đừng nói tới đạo diễn.

Dĩ nhiên, việc Gunn ra đi để lại nhiều dấu hỏi lớn cho tương lai của MCU. Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã gần hoàn tất kịch bản (do chính Gunn chấp bút), và được coi là tác phẩm giúp định hình Kỷ nguyên Anh hùng IV của vũ trụ điện ảnh.

Nhưng sự chống đối ra mặt của Dave Bautista lúc này, và nhiều khả năng là ngấm ngầm của các diễn viên khác, có thể đẩy nhóm Vệ binh dải Ngân hà hay toàn bộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel tới một tương lai rất khác.

Khả năng tái khởi động sớm thương hiệu

Trong suốt quá trình quảng bá cho Avengers: Infinity War, “chia tay” là một từ khóa rất phổ biến. Tuy nhiên, bom tấn mới chỉ tạm cho một số siêu anh hùng tan biến sau cái búng tay của Thanos (Josh Brolin), và những cuộc giã biệt thực sự thì vẫn chưa xảy ra.

Chris Evans và Robert Downey Jr., hai tài tử lần lượt sắm vai Captain America và Iron Man, được cho là sẽ “ra đi”, cả ở trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực sau Avengers 4 (2019). Họ đã gắn bó với MCU suốt hơn 10 năm, và hợp đồng giữa các bên chuẩn bị kết thúc.

Trải qua một thập kỷ, họ trở thành biểu tượng sáng chói, gắn liền với thành công của MCU. Và Kevin Feige mới đây phát biểu rằng nữ hùng Captain Marvel của Brie Larson - nhân vật sắp sửa có tập phim riêng vào đầu 2019 - sẽ đóng vai trò tương tự đối với vũ trụ điện ảnh trong tương lai gần.

Captain Marvel được cho là sẽ trở thành biểu tượng mới của MCU kể từ Kỷ nguyên Anh hùng IV. Ảnh: Outnow.

Nhưng tương lai của Iron Man hay Captain America sau Avengers 4 hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu MCU sẽ gạch tên họ luôn, hay cho một diễn viên khác sớm kế tục vai diễn (như trường hợp của loạt phim 007)? Câu trả lời lúc này có lẽ chỉ mình Kevin Feige nắm rõ.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả nếu như Marvel Studios thay diễn viên thì ngay cả Feige cũng không thể biết chắc. Và câu chuyện lúc này có thể biến Guardians of the Galaxy Vol. 3 trở thành “phép thử” đối với đội ngũ sản xuất.

Giả sử thương hiệu Vệ binh dải Ngân hà được tái khởi động ngay từ phần ba, Rocket Raccoon hay Groot vẫn có thể tiếp tục xuất hiện. Đó là hai nhân vật giúp Disney tiêu thụ một lượng lớn đồ chơi.

Công bằng mà nói, Bradley Cooper hay Vin Diesel là những cái tên sáng giá, nhưng hoàn toàn có thể thay thế được bởi họ chủ yếu chỉ góp giọng cho nhân vật.

Sau Avengers: Infinity War, số phận của Gamora do Zoe Saldana thể hiện là chưa rõ ràng. Liệu cô đã thực sự mất mạng bởi Thanos muốn đánh đổi Viên đá Linh hồn, hay đang kẹt trong Thế giới Linh hồn? Nhưng trong trường hợp Disney muốn “thay máu” đội ngũ Vệ binh dải Ngân hà, Gamora có thể sẽ mãi mãi nằm ở dưới vực sâu trên hành tinh Vormir.

Nebula (Karen Gillan) không biết có đóng vai trò quan trọng nào hơn ở Avengers 4 hay không, nhưng đả nữ cũng có thể sớm bị gạch bỏ. Trường hợp tương tự là Kraglin do Sean Gunn - em trai James Gunn - đảm nhận, và Mantis do Pom Klementieff khắc họa. Nhìn chung, tất cả không, hoặc chưa có cơ hội, đóng vai trò quá lớn ở MCU.

Đội hình này của Vệ binh dải Ngân hà không phải là không thể thay thế. Ảnh: Disney.

Hai cái tên cuối cùng là Drax the Destroyer và Star-Lord. Với những thông điệp mới đây, sẽ không ngạc nhiên nếu Dave Bautista sớm chia tay Marvel Studios và Disney ngay sau Avengers 4. Anh rõ ràng đã tỏ rõ sự bất tuân đối với “nhà chuột” bằng dòng tweet mới nhất.

Báo chí chắc chắn sẽ dò hỏi Bautista về câu chuyện James Gunn bị đuổi việc khi Guardians of the Galaxy Vol. 3 tổ chức chuyến hành trình quảng bá, so sánh cái tên thay thế với người cũ… Và chẳng ai có thể đảm bảo tài tử Drax the Destroyer không có những phát ngôn đi quá giới hạn và khiến Disney phải “nóng gáy”.

Với Chris Pratt, anh hiện còn tham gia một thương hiệu đình đám khác là Jurassic World của Universal. Tuy nhiên, tài tử tỏ ra khá khôn ngoan khi đăng tải một thông điệp úp úp mở mở trên Twitter, đồng thời từ chối mọi câu hỏi xoay quanh sự việc suốt gần một tháng qua.

Vấn đề của Pratt chỉ là việc anh có thực sự muốn tiếp tục tham gia Guardians of the Galaxy Vol. 3 nói riêng, và MCU nói chung, hay không.

Chính James Gunn đã chuẩn bị sẵn cho những thay đổi

Nhớ lại đoạn after-credits của Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2016), James Gunn đã giới thiệu cho khán giả đội hình Vệ binh dải Ngân hà đầu tiên.

Ngoài Yondu (Michael Rooker), nhóm còn bao gồm Stakar Ogord (Sylvester Stallone), Martinex (Michael Rosenbaum), Charlie-27 (Ving Rhames), Aleta Ogord (Dương Tử Quỳnh), Mainframe (Miley Cyrus lồng tiếng), và Krugarr.

Có thể Gunn sẽ đưa đội hình này trở lại trong tương lai, như ở Guardians of the Galaxy Vol. 4 chẳng hạn, và muốn chuẩn bị tinh thần cho khán giả từ sớm. Xét về yếu tố ngôi sao hay đa dạng sắc tộc, nhóm chẳng hề thua kém gì đội hình hiện tại đã mang về cho Disney hơn 1,63 tỷ USD tại phòng vé.

Đội hình gốc của Vệ binh dải Ngân hà từng được hé lộ ở cuối phần hai. Ảnh: Disney.

Nếu như ghép sáu nhân vật đó với Rocket Raccoon, Groot và Star-Lord, nhóm siêu anh hùng như được mở rộng thêm. Và trong trường hợp điều đó thực sự xảy ra ở ngay phần ba, đây có thể coi là tác phẩm tái khởi động sớm Guardians of the Galaxy.

Marvel Studios từng một lần phải bất đắc dĩ thay diễn viên chủ chốt. Đó là trường hợp của Hulk, khi giữa hãng phim và Edward Norton xảy ra nhiều tranh cãi sau tập The Incredible Hulk (2008). Kể từ The Avengers (2012) tới nay, nhân vật Người Khổng lồ Xanh được giao cho Mark Ruffalo.

Nhưng bộ phim riêng về Hulk ra đời cách đây đúng 10 năm rất nhạt nhòa, và khán giả chưa kịp có những kết nối cảm xúc với nhân vật thông qua tác phẩm. Trường hợp của Iron Man, Captain America, hay thậm chí là Thor trong tương lai, sẽ rất khác.

Marvel Studios và Disney có thể mạnh dạn thử thay thế một phần Vệ binh dải Ngân hà - nhóm nhân vật đã có hai tác phẩm hết sức thành công - để theo dõi xem phản ứng của công chúng ra sao.

Khi Disney hoàn tất công cuộc thâu tóm Fox - điều được cho là sẽ xảy ra vào giữa năm 2019, Marvel Studios có thể thoải mái khai thác thêm nhóm X-Men và Fantastic Four. Còn trong trường hợp thất bại với phần ba, Vệ binh dải Ngân hà thậm chí sẽ đứng trước viễn cảnh sớm bị dẹp bỏ.