DJ Avicii: Ngôi sao bầu trời EDM và chứng sợ ánh đèn sân khấu

DJ 28 tuổi người Thụy Điển được miêu tả là người đam mê nhạc nhưng lại rất ngại sự chú ý của đám đông và ánh đèn sân khấu.

The Nights - Avicii Bài hát kể lại cuộc trò chuyện của người cha với con trai mình, với lời dặn dò: "Một ngày nào đó con sẽ bỏ lại thế giới sau lưng, nên hãy sống một cuộc đời đáng nhớ".

“Ai cũng biết đến Avicii, nhưng không ai biết đến Tim” là lời tâm sự của Levan Tsikurishvili, người bạn thân lâu năm, đồng thời là đạo diễn cho bộ phim tài liệu mang tên Avicii: True Stories kể về cuộc đời DJ người Thụy Điển.

Đúng vậy, Avicii - người khiến cả thế giới phải say mê, "quay cuồng" theo đúng nghĩa đen qua những bản hit Wake Me Up, You Make Up, Addicted to You… Thế nhưng, không ai biết rõ về Tim, con người đằng sau nghệ danh này. Ngoài đời, anh sống nội tâm và mắc chứng sợ đám đông.

Và cũng như câu chuyện "không ai biết đến Tim", không nhiều người hiểu anh phải trải qua nhiều áp lực khi nổi tiếng như thế nào, đã mươn chất men để giải toả dẫn đến những tác hại đến sức khoẻ bị giảm sút ra sao.

“Ai cũng biết đến Avicii, nhưng không ai biết đến Tim”, trích lời bạn thân DJ người Thụy Điển. Ảnh: NYTimes.

28 năm "sống - chết" cùng âm nhạc

Avicii sinh năm 1989 tại Stockholm, Thuỵ Điển, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật (mẹ anh từng nhận giải thưởng phim Thuỵ Điển năm 2010 cho vai phụ trong bộ phim mang tên Glowing Stars).

Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật, ngay từ nhỏ, Tim Bergling, tên thật của DJ 28 tuổi, đã có đam mê với nhạc house. Anh tìm hiểu và theo dõi tất cả tin tức cũng như hoạt động của nghệ sĩ mà mình yêu thích. Tài không đợi tuổi, không lâu sau đó, anh đã tự dùng các phần mềm để tạo nhạc của chính mình.

Ngay từ thời niên thiếu, anh chủ động tạo tài khoản trên Myspace và bắt đầu chia sẻ nhạc của mình với cộng đồng mạng. Sau này, khi nổi tiếng, nguồn gốc về nghệ danh Avicii rất được mọi người quan tâm.

Anh chia sẻ: “Thời điểm đó, tôi đang tìm biệt danh để đặt cho tài khoản Myspace thì các anh em giới thiệu về 'Avici', theo họ có nghĩa là tầng cuối của địa ngục. Tôi định lấy tên đó nhưng đã có người sử dụng nên thêm vào chữ 'i' vào. Đến giờ, tôi đã quen với cái tên này”.

Không có thành công nào không có sự cố gắng, nỗ lực hết mình, điều này cũng không phải ngoại lệ đối với Avicii. Anh luôn tìm kiếm khán giả trên các diễn đàn, blog và thậm chí năng nổ giới thiệu nhạc của mình trong phần bình luận tự do của các trang về nhạc house.

Và dường như, sự cố gắng của anh đã được đền đáp khi bài ManMan lọt vào mắt của một người tổ chức sự kiện ở hộp đêm tên là Ash Pournouri. Ash không ngớt khen ngợi anh, bảo rằng sẽ biến anh trở thành ngôi sao sáng nhất trong vòng 2 năm nữa. Nhưng mọi việc cũng không đơn giản như Tim đã nghĩ, vì anh lúc ấy còn chưa biết đến DJ là gì.

Bắt đầu lại từ đầu, Tim học cách chơi DJ. Theo anh, nó khác hẳn với việc dạo nhạc trên phần mềm mà anh đã sử dụng. Acivii còn dùng kỹ thuật dựng nhạc trước khi biểu diễn, mặc cho việc đó bị coi thường bởi các DJ ở các club khác.

Năm 2011, Avicii nhanh chóng tìm được chỗ đứng của mình trong dòng nhạc EDM, đầu tiên với hit Levels và sau đó là Sunshine hợp tác cùng David Guetta vào năm 2012 đã mang lại 2 đề cử giải Grammy. Anh từng tâm sự những đề cử này là khoảnh khắc tự hào nhất đối với một người nghệ sĩ.

Là một trong những DJ có sức ảnh hưởng lớn nhất với nền nhạc Electronic Dance Music hay viết tắt là EDM, Avicii từng nằm trong danh sách 5 DJs có cát-xê cao nhất của Forbes. Ngoài 2 lần được đề cử Grammy, anh còn cho ra rất nhiều ca khúc đình đám, nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc MTV Music Awards.

Với danh tiếng hàng đầu, anh cũng là một trong những DJ có các tour diễn ở khắp nơi trên thế giới, từ concert đến những lễ hội âm nhạc lớn nhất.

Tuy nhiên, ít có ai biết rõ về anh, một người đam mê nhạc nhưng lại rất ngại sự chú ý của đám đông và ánh đèn sân khấu.

Acivii, người đam mê nhạc nhưng lại rất ngại sự chú ý của đám đông và ánh đèn sân khấu. Ảnh: Hypebeast.

Chàng DJ mắc chứng sợ đám đông

Song hành với thành công anh đạt được luôn là những áp lực của công việc đè nặng. Tour lưu diễn với cường độ dày đặc, Acivii chọn cách giải khuây bằng cách uống rượu bia và nước tăng lực. Năm 2014, sau khi thông báo hủy tour diễn ở Ultra để phẩu thuật cắt bỏ ruộc thừa và sạn túi mật, tờ GQ cho rằng anh đã dùng quá nhiều ni-cô-tin, nước tăng lực và thức ăn trên máy bay. Bài viết sau đó đã bị bác bỏ và phản bác bởi chính anh và nhiều người hâm mộ.

Dù vậy, Acivii không phủ nhận chuyện từng uống rất nhiều rượu, dù điều này khiến anh sợ hãi và quên đi tất cả.

Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone, anh nói: “Tôi đã uống rất nhiều, các bữa tiệc được tổ chức hằng đêm. Nhưng tôi đã nhận ra rằng cơ thể và cả tinh thần của mình không thể chịu đựng được nữa”.

“Khi bị cuốn vào những cuộc ăn chơi, bạn sẽ cảm thấy thật cô đơn và lo lắng. Bạn không thể thoát khỏi nó dù biết nó độc hại đến mức nào”, DJ nói thêm.

Năm 2016, anh chính thức từ bỏ lưu diễn và thông báo trên trang cá nhân rằng: “Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ nhận ra được cái gì là quan trọng nhất. Đối với tôi, đó chính là làm nhạc. Tôi được sinh ra để làm nhạc và đó cũng chính là nguồn năng lượng sống của tôi. Tôi đã ngừng lưu diễn vào năm 2016 nhưng đó không phải là kết thúc như mọi người nghĩ. Tôi sẽ quay về với nơi mọi thứ được bắt đầu, studio của mình”.

Đối với anh, việc diễn trên sân khấu tạo áp lực không nhỏ đến bản thân. Ngay cả khi đối diện với báo chí, anh cũng là người khá khép kín và không trò chuyện thoải mái như các nghệ sĩ khác. Anh nói rằng nơi bản thân thấy vui vẻ và có thể là chính mình đó là studio làm nhạc, nơi anh được một mình với tình yêu duy nhất.

Anh cũng từng nói sự quan tâm của quá nhiều người trong đám đông khiến mình cảm thấy sợ hãi, anh không muốn bị dòm ngó và nhất là đứng trước ánh đèn sân khấu.

Ngay trong đêm thi thể của Acivii được tìm thấy ở khu nhà Muscat, Oman, trước đó anh vẫn vui vẻ tham gia buổi tiệc đêm cùng khán giả. Còn trước đó vài ngày, trên trang cá nhân, DJ 28 tuổi vừa chia sẻ ảnh làm việc trong studio cùng lời bình luận đầy hứa hẹn cho dự án âm nhạc mới.

Hiện, nguyên nhân về cái chết của Acivii vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn hàng triệu người hâm mộ sẽ nhớ mãi đến tài năng, âm nhạc và cả con người của anh.

Như chính câu hát Avicii viết trong sáng tác The Night.

"One day you'll leave this world behind

So live a life you will remember."

(Tạm dịch: Ngày nào đó, bạn cũng sẽ rời bỏ thế giới này

Nên hãy sống một cách xứng đáng nhất)