Đò chở công nhân lật sau va chạm ghe mua lúa, một người chết

Chiếc đò chở chục công nhân đi làm ở Cà Mau bị lật úp sau khi va chạm với ghe thu mua lúa, khiến một người chết trên sông Cái Tàu.

Chiều 20/8, cơ quan chức năng huyện U Minh (Cà Mau) bàn giao thi thể anh Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi) cho gia đình đưa về nhà ở huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) lo hậu sự. Người này là nạn nhân trong vụ chìm đò trên sông Cái Tàu.

Theo thông tin ban đầu, anh Hiền cùng 9 đồng nghiệp được chủ đò Nguyễn Hoàng Nhung (58 tuổi, ngụ huyện U Minh) chở qua sông Cái Tàu vào sáng cùng ngày.

Khi gần đến bờ ở ấp 6, xã Khánh An, chiếc đò đụng phải ghe thu mua lúa mang số hiệu tỉnh An Giang, do anh Đào Văn Thắng (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp) làm tài công.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc đò lật úp. Ông Nhung với 9 người khách biết bơi thoát nạn, vào được bờ. Anh Hiền không biết bơi và bị đuối nước. Hơn một giờ sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể nạn nhân.