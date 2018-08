Đỗ Hùng Dũng xúc động khi được đồng đội tri ân theo cách đặc biệt

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không thể đi tiếp cùng Olympic Việt Nam vì chấn thương, và anh đã xúc động khi được đồng đội tri ân theo cách đặc biệt.

Cả ban huấn luyện Olympic Việt Nam đến dìu Hùng Dũng rời sân Ngay sau khi tiền vệ Hùng Dũng được đưa ra sân, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã đến hỏi thăm và dìu anh về phía băng ghế huấn luyện.

Sau trận thắng Olympic Bahrain để giành quyền vào chơi trận tứ kết, các cầu thủ Olympic Việt Nam không quên người đồng đội không thể tiếp tục sát cánh cùng toàn đội trong chiến dịch ASIAD 2018.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã tiến lại khu vực khán đài cùng tấm băng rôn in hình Hùng Dũng với dòng chữ "Vietnam believe" (Tạm dịch: Niềm tin Việt Nam) và hashtag #Hungdung18Bestrong.

Đây được coi là hành động tri ân tới cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Olympic Việt Nam suốt 3 trận vòng bảng.

Sự trùng hợp thú vị là bàn thắng của Công Phượng ghi ở phút 88, đúng với số áo của Hùng Dũng tại CLB Hà Nội, và đây là con số tiền vệ quê Gia Lâm đặc biệt yêu thích.

Cầu thủ Olympic Việt Nam tri ân Hùng Dũng sau khi đánh bại Olympic Bahrain. Ảnh: Việt Hùng.

Tiền vệ của CLB Hà Nội đã trở về gia đình dưỡng thương từ tối 22/8. Theo dõi các đồng đội thi đấu qua sóng truyền hình và biết tin mình được "vinh danh" trên đất bạn, Đỗ Hùng Dũng không khỏi xúc động.

Trên trang cá nhân của mình, anh bày tỏ: "Đúng phút 88... Cảm ơn mọi người. We are here, we are one (Tạm dich: Chúng ta ở đây, chúng ta là một)".

Đáp lại, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn hay Phạm Đức Huy đồng loạt lên tiếng trên status của người đàn anh.

"Anh Dũng chuyển lời kêu anh em vào like để được nhiều like, sống khổ thế ấy", tiền đạo Văn Toàn bình luận sau trận đấu.

Trước sự trêu chọc của đồng đội, Hùng Dũng cũng bông đùa không kém khi bình luận: "những người anh em của tôi đâu rồi, come here". Đồng thời, Dũng cũng nhắn gửi "cố chờ được 2.000 like rồi đi ngủ".

Có thể thấy, tình cảm thân thiết của các cầu thủ Olympic Việt Nam rất khăng khít dù ở bất cứ đâu. Đây là một trong những điểm mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hùng Dũng xúc động vì tình cảm của đồng đội tại Olympic Việt Nam.

Còn nhớ, khi tiễn Hùng Dũng về nước, HLV Park Hang-seo không giấu được sự xúc động. Thậm chí, ông thầy người Hàn Quốc phải hơn một lần ngoảnh mặt đi để kìm nén cảm xúc.

Trở lại với hành động tri ân Hùng Dũng của các đồng đội. Những cảm xúc của Hùng Dũng khi đón nhận thông tin nhanh chóng nhận sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ.

Chỉ trong ít phút đã có gần 3.000 lượt like và gần 100 chia sẻ cùng hàng chục bình luận nhắn gửi tiền vệ sinh năm 1993 mau chóng bình phục và lấy lại phong độ.

Kết thúc vòng 1/8, Olympic Việt Nam có 3 ngày nghỉ. Trận tứ kết gặp Olympic Syria của thầy trò HLV Park Hang-seo diễn ra lúc 19h30 ngày 27/8 tới. Nếu thắng, Văn Quyết và các đồng đội sẽ gặp Uzbekistan hoặc Hàn Quốc ở bán kết.