Đoàn kết là tinh cốt để ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong khu vực

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định chìa khóa cho sự phát triển của ASEAN là sự đoàn kết, nhất trí cao độ trong bối cảnh khu vực có nhiều diễn biến mới.

Ngày 8/8, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) kỷ niệm 51 năm ngày thành lập. Đồng thời, nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 dự kiến diễn ra vào tuần sau, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo. Ông cũng nhấn mạnh sự thống nhất trong khối ASEAN là then chốt để Hiệp hội phát triển, nâng cao vị thế và duy trì vai trò trung tâm trong khu vực.

Chặng đường 23 năm đóng góp tích cực cho ASEAN

- VTV: Thứ trưởng có đánh giá như thế nào về những lợi ích ASEAN đem đến cho Việt Nam và những đóng góp của Việt Nam vào ASEAN trong thời gian qua?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Xin nói về những đóng góp trước. Những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN có hai điều.

Một là, về mặt khách quan, riêng việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã là một đóng góp rất lớn, làm thay đổi toàn bộ cục diện khu vực Đông Nam Á. Tiềm năng, vị thế, tiềm lực thị trường của Việt Nam cũng là một đóng góp tự nhiên cho ASEAN.

Khía cạnh thứ hai là về chủ quan. Từ chỗ lúc đầu gia nhập, Việt Nam cố gắng thực hiện các nghĩa vụ và còn có những cái phải được châm trước thì nay chúng ta chủ động, tích cực tham gia quan hệ và thực hiện đầy đủ các cam kết của ASEAN. Trong một số lĩnh vực như thực hiện các mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam là nước đứng thứ 2 sau Singapore đã thực hiện đầy đủ các cam kết.

Tới nay, Việt Nam xung phong đi đầu trong một số lĩnh vực, đặc biệt trong an ninh chính trị, hay đối với kinh tế, chúng ta đi đầu trong hội nhập. Việt Nam là một trong ba nước ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và cũng là nước đầu tiên tham gia khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Việt Nam cùng Singapore là hai nước đang có thỏa thuận về khu vực tự do thương mại với Liên minh châu ÂU (EU). Vậy nên, có thể nói đây là những đóng góp của Việt Nam trong suốt 23 năm vừa rồi.

Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam nhận được nhiều lợi ích rất lớn. Đầu tiên là môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác. Từ đó, ta có được thuận lợi trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường, phục vụ cho hợp tác thương mại. Nhờ thế, Việt Nam có được khoảng thời gian phát triển kinh tế rất tốt trong những năm vừa rồi.

Thứ hai, qua ASEAN, chúng ta chủ trương thực hiện đường lối hội nhập quốc tế. ASEAN là bước đi đầu tiên của ta ra bên ngoài. Từ đó, Việt Nam thực hiện được liên kết kinh tế, hội nhập kinh tế sâu. Điểm thứ ba là tham gia với ASEAN, chúng ta có sức mạnh tập thể. Chúng ta neo những lợi ích của chúng ta trong ASEAN và qua đó bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia. Đây cũng là diễn đàn để Việt Nam phát huy vai trò, hình ảnh nhằm đóng góp thêm vào lợi ích chung của khu vực cũng như lợi ích của toàn thế giới.

- VTV: Hiện nay, Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên của ASEAN đang đối mặt với những thuận lợi và khó khăn gì để giải quyết thách thức quốc tế và khu vực?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Những thuận lợi là rất lớn, nhất là đối với ASEAN. Sau 50 năm thành lập và phát triển, ASEAN đạt được những thành tựu rất to lớn. Đặc biệt, ASEAN trở thành tổ chức thành công về nhiều mặt, cả về an ninh - chính trị cũng như kinh tế và văn hóa - xã hội. ASEAN cũng là tổ chức mà qua 50 năm rút ra được bài học rằng phải gắn kết với nhau, đoàn kết và nhất trí thì mới phát triển được. Đó là những điều rất thuận lợi.

Bên cạnh đó, những gì ASEAN đạt được cũng đã được thừa nhận. ASEAN đã tạo ra và dẫn dắt những cơ chế đang được phát huy tốt. Vị thế của ASEAN cũng được các nước tôn trọng và khẳng định vai trò trong khu vực, không chỉ trong châu Á – Thái Bình Dương mà còn có thể rộng lớn hơn cả khu vực Ấn Độ Dương. Đó là những thuận lợi ASEAN đã có.

Để thực hiện và đáp ứng thuận lợi đó thì thách thức là không nhỏ. Thách thức đầu tiên là ASEAN đề ra kế hoạch xây dựng cộng đồng thì liệu có thực hiện được không trong bối cảnh còn có những sự chênh lệch về phát triển giữa các quốc gia thành viên, còn có sự khác nhau về lợi ích và cơ cấu tổ chức, thậm chí thể chế chính trị. Cùng lúc đó những thay đổi mạnh mẽ trong khu vực cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi ASEAN phải duy trì đoàn kết.

Đây chính là tinh cốt, yếu tố hàng đầu bảo đảm cho sự phát triển của ASEAN. Mặc dù ASEAN đã có vị thế và vai trò được thừa nhận, nhưng trước sự cạnh tranh khốc liệt về mặt chiến lược của các nước lớn ở khu vực, và những thay đổi, ví dụ như sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, liệu ASEAN có giữ được vai trò trung tâm, duy trì được những tôn chỉ mục đích và đóng góp cho xu thế ủng hộ tự do hóa, tự do thương mại, tự do đầu tư hay không? Đó là những vấn đề đặt ra với ASEAN.

Vậy làm thế nào để khắc phục được khó khăn? Theo tôi, trước hết phải bắt đầu từ nhận thức. Tất cả các nước phải thấy được giá trị cộng đồng ASEAN đối với mình, đối với khu vực, đối với thế giới để chúng ta dù có những lợi ích riêng nhưng cũng biết phải đóng góp vào lợi ích chung, hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích của cộng đồng, khu vực. ASEAN cũng phải rất kiên quyết trong việc thực hiện cam kết đề ra, giữ vững bản lĩnh và cân bằng trong quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các nước lớn.

ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong khu vực

- Zing.vn: Trong bối cảnh các đối tác tham gia sâu vào cơ chế khu vực với nhiều sáng kiến, xin Thứ trưởng cho biết ASEAN tiếp cận các đề xuất mới liên quan tới cấu trúc khu vực như thế nào?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Gần đây, trong khu vực xuất hiện rất nhiều sáng kiến nhưng có một số sáng kiến rất quan trọng, rất lớn như Vành đai - Con đường, Sáng kiến Đối tác cơ sở hạ tầng chất lượng cao và Tầm nhìn kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tất cả sáng kiến đều nhằm mục đích tạo ra sự phát triển mới, hợp tác mới, quan hệ mới trong khu vực để mang lại thịnh vượng, ổn định, hòa bình.

Tuy nhiên, đối với một số sáng kiến, nội hàm cần được làm rõ hơn, ví dụ như sáng kiến về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các nước có nêu ra như vậy và cũng đang có những nỗ lực để bổ sung thêm nội hàm cho các sáng kiến. Tuy nhiên, ASEAN tiếp cận với các vấn đề này với một thái độ cân bằng và thận trọng.

Đối với ASEAN, trước khi hưởng ứng hay không hưởng ứng, điều quan trọng là đặt ra các nguyên tắc đối với các sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Sáng kiến đó phải đáp ứng được các nguyên tắc về mở, dung nạp, tức là không ngoại trừ ai, không chống ai, công khai, minh bạch, thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy hệ thống pháp luật ở khu vực. Đó là những nguyên tắc mà ASEAN nêu ra. Còn đi vào cụ thể, ASEAN chưa có được tiếng nói chung.

Vì vậy, với vai trò trung tâm, ASEAN xác định rằng phải thống nhất với nhau trước về cách tiếp cận đối với các sáng kiến này. Như vậy, trong thời gian tới, ASEAN sẽ tập trung bàn trong nội bộ để thống nhất cách tiếp cận trước khi bàn với các đối tác bên ngoài.

- Zing.vn: Trước nhiều chuyển biến mới trên trường quốc tế, đặc biệt giữa các cường quốc lớn, ASEAN sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi chiến tranh thương mại và sự cạnh tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: ASEAN chủ trương tự do hóa, tự do liên kết kinh tế và thương mại đầu tư. Cái gọi là chiến tranh thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng mỗi ASEAN mà còn ảnh hưởng toàn thế giới. Đương nhiên, ASEAN không ủng hộ việc này bởi ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, trước hết về thái độ, cách tiếp cận đối với thương mại.

Thứ hai là những ảnh hưởng cụ thể, bởi đương nhiên vấn đề xuất khẩu, nhập khẩu của từng nước, từng loại mặt hàng đều sẽ bị tác động. Tuy rất khó nói cụ thể đối với nước nào và mặt hàng nào, nhưng nói chung chiến tranh thương mại có ảnh hưởng chung. ASEAN không muốn chuyện đó xảy ra và những nỗ lực của ASEAN là để ngăn chuyện đó.

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 gặp gỡ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 51. Ảnh: AP.

- VnExpress: Một trong những vấn đề chính mà ASEAN có sự khác biệt hiện nay là vấn đề Biển Đông. Xin ông chia sẻ Việt Nam đã có những đề xuất gì để hạn chế sự khác biệt đó trong ASEAN để duy trì vai trò trung tâm của Hiệp hội?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Biển Đông có vị trí địa chiến lược và địa kinh tế rất quan trọng, là nơi ba phần tư hàng hóa vận tải qua đường biển trên thế giới đi qua, cho nên nó nhận được sự quan tâm của cả thế giới, đặc biệt là trong khu vực. Tuy nhiên, đối với các nước ASEAN, mức độ quan tâm, ưu tiên có thể có sự khác nhau. Chuyện đó là đương nhiên vì tại Biển Đông, một số nước có vấn đề tranh chấp chủ quyền, có nước thì không và thậm chí có nước còn không có biển. Vậy nên sự khác nhau là rất dễ hiểu.

Tuy nhiên, Việt Nam muốn rằng cho dù các nước khác nhau nhưng có nhận thức chung về tầm quan trọng của Biển Đông, tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, hợp tác và luật lệ ở Biển Đông. Cho dù là nước tranh chấp hay không tranh chấp, cho dù nước ở trong hay ở ngoài thì đều nên hiểu vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn khu vực. Đóng góp của Việt Nam đều rất khách quan, chân thành và xây dựng. Tôi cho đây là cách tiếp cận để chúng ta khuyến khích sự thống nhất, đoàn kết ASEAN.

Muốn có vai trò trung tâm thì mấu chốt quan trọng nhất của ASEAN vẫn là đoàn kết và thống nhất. Nếu không có đoàn kết, thống nhất thì sẽ yếu và yếu đồng nghĩa với việc không thể thực hiện bất kỳ vai trò gì chứ chưa nói đến vai trò trung tâm. Do đó, điều đầu tiên là củng cố đoàn kết. Để củng cố được thì phải thấy được lợi ích khi gắn bó, từ đó các nước sẽ tự nguyện và biết dung hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chung để có được sự đồng thuận, nhất trí cao vì lợi ích chung. Qua đó, chúng ta nắm được vai trò trung tâm.

- Zing.vn: Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-51), các bộ trưởng ASEAN và Trung Quốc đã đạt được tiến triển mới trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Xin ông cho biết bước tiến này có ý nghĩa như thế nào và có nhằm hướng tới một COC mang tính ràng buộc hay không?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Trong năm vừa qua, ASEAN đã có 2 lần mở chiến dịch đàm phán COC đầu tháng 3 tại Nha Trang và vừa rồi ở Hồ Nam, Trung Quốc, các bên đã đạt được Văn bản dự thảo duy nhất làm cơ sở đàm phán COC. Đây là một bước tiến quan trọng bởi qua bản dự thảo này chúng ta đã thống nhất được cách thức đàm phán và có cơ sở để đàm phán, “có bột để gột nên hồ”.

Thế nhưng, “bột” còn rất sơ khai vì bản dự thảo dù là duy nhất nhưng gồm rất nhiều các quan điểm khác nhau của các nước, các bên. Thế nên, để đi vào thống nhất được thì sẽ còn mất rất nhiều thời gian và có thể phải nhiều năm đi tới đàm phán. Đó chỉ là cơ sở để đàm phán chứ chưa biết được dẫn đến kết quả sẽ là một văn bản cuối cùng đạt được như thế nào vì còn trải qua một quá trình đàm phán lâu dài.

Chung tay vì ASEAN tự cường và sáng tạo

- VTV: Chủ đề năm ASEAN 2018 là ASEAN tự cường và sáng tạo. Vậy theo Thứ trưởng, sau hơn nửa năm thực hiện, ASEAN đã đạt được những điều gì trong mục tiêu này?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Qua 50 năm, chúng ta thấy được rằng để phát huy vai trò của ASEAN trước những thách thức tôi đã nói thì phải khẳng định Singapore xác định rất đúng chủ đề năm nay là về tự cường và sáng tạo. Thứ nhất, về mặt nhận thức, Singapore cũng như các nước hiểu rất rõ ASEAN phải tự cường, đứng vững, phải có nhất trí cao, thống nhất với nhau về lập trường trước các sự kiện bên ngoài.

Vậy ASEAN đã làm được những gì? Trong năm vừa rồi đã diễn ra nhiều sự kiện, ví dụ như vấn đề Bắc Triều Tiên, Biển Đông, vấn đề bang Rakhine tại Myanmar, vấn đề chống khủng bố và thiên tai. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, ASEAN đã 2 lần ra tuyên bố của các bộ trưởng. Về Rakhine, ASEAN đã có hỗ trợ rất tích cực cho Myanmar để giải quyết vấn đề nhân đạo. Cũng như thiên tai vừa rồi ở Lào, ASEAN đã tích cực giúp đỡ Lào khắc phục hậu quả. Về vấn đề chống khủng bố, ASEAN đang có hàng loạt hội thảo chống cực đoan hóa và cực đoan bạo lực trong khu vực.

Tính tự cường thể hiện không chỉ trong chính trị mà còn cả về kinh tế, liên kết. Các nước đều đẩy mạnh kết nối trong các chương trình kết nối tổng thể của ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển của ASEAN.

Trong sáng tạo, Singapore đẩy mạnh ý tưởng thành lập mạng lưới thành phố thông minh và trên thực tế đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 7 vừa rồi. Trước mắt, mỗi nước được cử tối đa 3 thành phố. Việt Nam cũng có 3 thành phố tham gia.

Tới nay, tổng số trong ASEAN là 26 thành phố. Mạng lưới này nhằm đồng bộ hóa nỗ lực phát triển của các thành phố theo một định hướng và chia sẻ những kinh nghiệm tốt với nhau, nhưng điều quan trọng hơn nữa là cùng nhau tìm kiếm các đối tác.

Vừa qua đã có một số các dự án cụ thể được ký kết giữa các thành phố này với các đối tác bên ngoài để thúc đẩy đô thị hóa bền vững và thích nghi với cách mạng 4.0. Đó là tính sáng tạo của ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 khai mạc tại Singapore ngày 2/8. Ảnh: AFP.

- VTV: Xin ông cho biết việc thực hiện mục tiêu ASEAN tự cường và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào với từng nước thành viên, trong đó có Việt Nam?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Chủ đề này đã được xác định rất trúng về tính tự cường đã nêu. Nếu ASEAN không gắn bó với nhau thì từng nước sẽ lẻ ra. Thứ hai, trong nền công nghệ 4.0, nếu không sáng tạo, không chủ động để nắm bắt ứng dụng khoa học công nghệ thì cũng sẽ không phát triển được. Vậy nên, từng nước một đều thấy được ý nghĩa của việc này và hưởng ứng. Tất cả các nước đều ủng hộ rất mạnh mẽ sáng kiến của Singapore.

- Zing.vn: ASEAN ở tuổi 51 đã có nhiều kêu gọi về đổi mới cơ chế ra quyết định. Xin ông cho biết ASEAN đã có những bước đi cụ thể nào cho việc thay đổi này của tổ chức?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Cơ chế đồng thuận gần đây được nhắc đến nhiều ở bên ngoài cũng như trong nội bộ ASEAN. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn phải khẳng định đây là nguyên tắc rất cơ bản của ASEAN và nó góp phần tạo nên thành công của ASEAN trong 50 năm qua. Vì vậy, vẫn chưa tới giai đoạn và điều kiện để có thể thay đổi quy tắc này.

- VTV: Việt Nam đang hướng tới năm chủ tịch ASEAN 2020. Vậy Thứ trưởng có đánh giá gì về năm chủ tịch này của Việt Nam và hiện tại công tác chuẩn bị của Việt Nam đang có diễn biến như thế nào?

- Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Làm chủ tịch ASEAN vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng là cơ hội rất lớn. Nghĩa vụ, trách nhiệm là làm sao phải kế thừa những gì đã có, đã làm được và không những thế, còn phải nâng nó lên để tăng mức độ hợp tác trong ASEAN cũng như vị thế của ASEAN ra bên ngoài.

Tuy nhiên, cơ hội đối với chủ tịch là Việt Nam sẽ có điều kiện để thể hiện năng lực, cải thiện hình ảnh, đóng góp vào công việc chung, và cũng là cơ hội quảng bá đất nước con người. Đó là những nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích mà vị trí chủ tịch đem lại.

Năm 2020 là một năm rất đặc biệt đối với cả Việt Nam và ASEAN. Năm 2020 là năm kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và hàng loạt những kỷ niệm năm chẵn cũng sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Còn đối với ASEAN, đây cũng là năm giữa kiểm điểm lại sau 5 năm thành lập cộng đồng và năm giữa kỳ để thực hiện kế hoạch tổng thể 2015-2025.

Chúng ta có nhiệm vụ rà soát những gì đã làm được và đặt ra những hướng mới. Hàng loạt kế hoạch, chương trình công tác, chương trình hành động, đều phải xem lại còn thiếu sót gì. Đây là những nhiệm vụ nặng nề.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Việt Nam đang rất tích cực chuẩn bị cho năm 2020. Chúng ta phải chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn tài chính và đặc biệt là nguồn lực. Chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ có năng lực để chủ trì các hội nghị. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là ta phải hiểu được ASEAN trong mọi lĩnh vực, phải biết ASEAN đang cần gì để từ đó đặt ra chủ đề và các ưu tiên đáp ứng đúng vào dòng chảy và lợi ích của các thành viên. Lúc đó, chúng ta mới được ủng hộ và đẩy được tiến trình ASEAN.

Trong quá trình điều hành, Việt Nam cũng sẽ phải khách quan, phải biết đặt lợi ích chung của cộng đồng lên và cân bằng, quan tâm lợi ích của tất cả các thành viên.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị và tiến hành các khâu tổ chức, cũng như tích cực nghiên cứu về ASEAN. Không chỉ riêng Bộ Ngoại giao mà tất cả các ngành, các bộ đều vào cuộc, kể cả các địa phương.