Đoàn xe caravan chở nỗi lo của ông Trump vào nước Mỹ

'The Beast' 2.0 của Tổng thống Donald Trump lần đầu lộ diện

Mẫu xe hộ tống Cadillac The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu xuất hiện tại New York. Xe mang thiết kế hoàn toàn mới và trang bị an toàn hơn chiếc The Beast One.