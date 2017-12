Doanh thu 6 studio lớn Hollywood: Disney áp đảo, Paramount thua lỗ

Disney tiếp tục chứng tỏ vị trí "anh đại" trong đế chế 6 hãng phim lớn nhất Hollywood khi dẫn đầu doanh thu phòng vé. Trong khi đó, Sony và Paramount có thành tích kém cỏi.

Lưu ý: Số liệu doanh thu được tổng hợp trên Box Office Mojo, chỉ tính từ các phim ra mắt trong năm 2017, không bao gồm những bộ phim ra mắt năm 2016 và vẫn còn công chiếu đến năm 2017.

Disney (doanh thu toàn cầu 5,26 tỷ USD/8 phim)

Hãng phim Disney là hãng phim duy nhất và đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 6 tỷ USD liên tiếp trong hai năm."Nhà chuột" cũng có năm thứ ba liên tiếp vượt qua cột mốc doanh thu 5 tỷ USD toàn cầu dù 2017 còn chưa khép lại. Chưa có nhà phát hành nào đạt kỳ tích tương tự trong quá khứ.

Disney đồng thời sở hữu bốn trong số 9 bộ phim tạm thời ăn khách nhất năm, gồm Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD, tạm cao nhất 2017), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (863,6 triệu USD), Thor: Ragnarok (844 triệu USD) và Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge (794,8 triệu USD).

Thành tích của Disney còn nhanh chóng tăng cao trong tháng cuối năm khi phát hành Star Wars: The Last Jedi từ ngày 15/12. Hiện tại bom tấn này đã đem về cho hãng 635 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Star Wars: The Last Jedi tiếp tục đem về doanh thủ khủng cho Disney dịp cuối năm.

Universal (doanh thu toàn cầu: 4,5 tỷ USD/15 phim)

Ra mắt đến 15 phim trong năm nay nhưng Universal chỉ thành công ở một số tác phẩm nổi trội. Hãng vẫn chịu một số thất bại nặng nề về doanh thu như The Snowman, The Great Wall, American Made.

Nhưng bù lại Universal có đến hai bộ phim gia nhập câu lạc bộ tỷ USD là The Fast of the Furious (1,235 tỷ USD) và Despicable Me 3 (1,033), lần lượt giữ vị trí thứ hai và ba trong top phim có doanh thu cao nhất trong năm nay.

Phần 8 của loạt phim này cũng xô đổ kỷ lục của Star Wars: The Force Awakens để trở thành phim có mở màn cao nhất lịch sử phòng vé toàn cầu. Còn thành công của Despicable Me 3 đã biến thương hiệu của xưởng Illumination Entertainment trở thành loạt phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.

Một số bộ phim kinh phí thấp của hãng cũng đem về lợi nhuận lớn như Get Out (254 triệu USD), Fifty Shades Darker (381 triệu USD).

The Fate of the Furious là tác phẩm thành công nhất của Universal trong năm nay.

Warner Bros. (doanh thu toàn cầu: 4,87 tỷ USD/12 phim)

Có doanh thu cả năm vượt trên 5 tỷ USD, bao gồm các phim phát hành trong năm 2016, kéo dài đến năm nay nhưng Warner Bros. chỉ kiếm được khoảng 4,87 tỷ USD tính riêng trong năm nay.

Bom tấn Wonder Woman của nữ đạo diễn Patty Jenkins là vị cứu tinh của hãng trong năm nay. Bộ phim về "nữ thần chiến binh" Diana Prince bán được hơn 870 triệu USD tiền vé. Ngoài ra, bộ phim kinh dị IT cũng giúp cải thiện thành tích của Warner Bros. với 698 triệu USD. Đây cũng là tác phẩm kinh dị có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, năm nay lại là một năm lao đao của Warner Bros. với nhiều bom xịt phòng vé. Trong đó, đáng kể nhất là thất bại ê chề của King Arthur: Legend of the Sword, Geostorm và đặc biệt thành tính kém hơn mong đợi của bom tấn siêu anh hùng Justice League.

Bên cạnh đó, Warner Bros. cũng có một số bộ phim chất lượng cao nhưng chưa đem về doanh thu vượt trội như Dunkirk (525 triệu USD), Blade Runner 2049 (258 triệu USD).

Wonder Woman mang trọng trách cứu tinh phòng vé cho Warner Bros.

20th Century Fox (doanh thu toàn cầu: 2,882 tỷ USD/12 phim)

Tuy không có tác phẩm nào đạt doanh thu trên tỷ USD nhưng đây cũng được xem là năm thành công của Fox. Các bộ phim của hãng có thành tích khá đồng đều ở phòng vé toàn cầu.

Năm nay phim có một số tác phẩm nổi bật được đánh giá cũng đem về số tiền không nhỏ cho Fox như Logan (616 triệu USD), The Boss Baby (498 triệu USD), War for the Planet of the Apes (490 triệu USD), Kingsman: The Golden Circle (395 triệu USD).

Đây là bảng xếp hạng riêng rẽ cuối cùng của hãng phim 20th Century Fox sau bản hợp đồng mua đứt của Disney trị giá 52,4 tỷ USD. Kể từ năm 2018, các tác phẩm của hãng phim Fox đều đứng dưới tên nhà sản xuất, phát hành Walt Disney Studio gồm các thương hiệu nổi tiếng như X-Men, Fanstatic Four, Avatar, Planet of the Apes.

Logan là bộ phim siêu anh hùng nổi bật nhất của hãng Fox trong năm 2017.

Sony Pictures (Doanh thu toàn cầu: 1,940 tỷ USD/15 phim)

Là hãng phim sở hữu số lượng phim ra rạp nhiều nhất, nhưng hãng phim Sony Pictures lại không mấy thành công về mặt doanh thu phòng vé.

Bên cạnh sự hồi sinh nhờ Spider-Man: Homecoming (880 triệu USD), sản phẩm hợp tác sản xuất cùng Marvel Studios. Ngoài ra, Baby Driver cũng là điểm nhấn của hãng trong ba tháng qua nhờ phần nội dung chất lượng.

Những bộ phim có chất lượng can như Only the Brave, Flatliners, Rough Night, Life, The Dark Tower đều không thu về được doanh thu như mong đợi.

Đặc biệt, giấc mơ biến Tòa tháp Bóng đêm thành thương hiệu truyền hình và điện ảnh gần như đã tan biến khi phim mới chỉ thu được chưa đầy 60 triệu USD sau gần hai tuần trình chiếu. Trong khi đó, Life của Jake Gyllenhaal và Rebecca Ferguson cũng chỉ đem về xấp xỉ 100 triệu với số kinh phí khá cao là 58 triệu USD.

Spider-Man: Homecoming có doanh thu khủng, giúp hồi sinh hãng Sony.



Paramount (Doanh thu toàn cầu: 1,66 tỷ USD/10 phim)

Năm nay, hãng Paramount Pictures chỉ có đúng hai tác phẩm lớn là Transformers: The Last Knight (605 triệu USD), xXx: The Return of Xander Cage (346 triệu USD). Tuy nhiên cả hai đều nhận không ít lời chê bai từ giới phê bình.

Bộ phim hài - hành động Baywatch với sự góp mặt của The Rock và Zac Efron có ngân sách 70 triệu USD nhưng sau đó mang về chỉ 176 triệu USD. Điều đó có thể khiến kế hoạch làm tiếp phần hai tiêu tan.

Paramount có thể xem là hãng phim có nhiều bom xịt nhất trong năm nay với liên tiếp các thất bại đến từ các bộ phim được đầu tư cao như Ghost in the Shell (169 triệu USD), Rings (83 triệu USD), Monster Trucks (64 triệu USD).