Đội hình Đức mất World Cup: Goetze sát cánh cùng sao Liverpool

Tiền vệ Emre Can: Cầu thủ của Liverpool là thành viên quan trọng trong đội hình tuyển Đức tại Euro 2016 và Confed Cups 1 năm sau đó. Mùa giải này, Can đã chơi rất hay cho đến khi chấn thương khiến anh ngồi ngoài phần lớn giai đoạn lượt về. Với sự dồi dào nơi hàng tiền vệ, Loew sẽ ưu tiên những cái tên khỏe mạnh thay vì triệu tập Can.