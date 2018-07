Đội hình kết hợp Pháp - Croatia: 'Gà trống' chiếm ưu thế

Thành tích Croatia lọt vào chung kết có sự góp sức không nhỏ của thủ thành đang khoác áo AS Monaco. Không chỉ nhỉnh hơn người đồng nghiệp Hugo Lloris ở các chỉ số quan trọng (12 cứu thua so với 11 của Lloris, tỷ lệ cứu thua 75% so với 73% của Lloris), khả năng của Danijel Subasic trên loạt "đấu súng" cũng đã được kiểm chứng với 2 lần chiến thắng trước Đan Mạch và Nga.