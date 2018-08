Đôi nam nữ gặp nạn trên đường phượt, một người tử vong

Đôi nam nữ đang trên đường phượt từ tỉnh Hải Dương đến huyện An Dương (Hải Phòng) thì va chạm với xe đầu kéo container. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 ngày 25/8 trên quốc lộ 5, đoạn qua khu vực ngã 3 xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng), khiến một người tử vong tại chỗ.

Đôi nam nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo container sau tai nạn. Ảnh: Ngô Phước.

Theo thông tin ban đầu, ôtô đầu kéo container mang biển kiểm soát Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 5, đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát tỉnh Hải Dương do nam thanh niên điều khiển, chở theo một phụ nữ đi chiều ngược lại.

Sau tai nạn, đôi nam nữ bị cuốn vào gầm ôtô đầu kéo container, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe đầu kéo sau khi phanh gấp thì tông vào dải phân cách. Ảnh: Ngô Phước.

Tại hiện trường, chiếc xe máy vỡ nát dưới gầm ôtô. Xe đầu kéo sau khi phanh gấp thì đâm vào dải phân cách rồi dừng lại.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an xã đã lập tức bảo vệ hiện trường, Công an huyện An Dương đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Nam thanh niên tử vong tên Phạm Thành Trung (21 tuổi), người được đưa đi cấp cứu là Phạm Thị Huyền (22 tuổi) cùng trú tại tỉnh Hải Dương. Theo nhân chứng, đôi nam nữ thuộc một đoàn phượt gồm khoảng 30 xe máy, đi từ tỉnh Hải Dương.

Ngã 3 xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.