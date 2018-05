'Đội quân rắn thần' ở Đồng Tháp Mười do ai chỉ huy?

Câu 1. Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh nào? Long An

Tiền Giang

Đồng Tháp

Cả 3 tỉnh trên Đồng Tháp Mười là vùng ngập mặn rộng lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long với diện tích lên tới khoảng 697.000 ha, trải dài trên 3 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Trong đó, tỉnh Long An chiếm diện tích lớn nhất với hơn một nửa.