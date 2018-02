Đối thủ của siêu anh hùng Người Kiến trong phần 2 là ai?

Trailer đầu tiên từ “Ant-Man and The Wasp” chưa có nhiều tiết lộ về mặt nội dung. Song khán giả đã có thể thoáng trông thấy đối thủ nặng ký của hai siêu anh hùng.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Người Kiến & Chiến binh Ong' "Ant-Man and The Wasp" là chuyến hành trình vào thế giới Hạ Nguyên tử của hai siêu anh hùng tí hon nhà Marvel.

Đúng như phong cách của Ant-Man (2015), trailer đầu tiên từ Ant-Man and The Wasp hấp dẫn khán giả bằng nhiều trường đoạn hài hước tưng tửng, cũng như các pha hành động dựa trên khả năng phóng to / thu nhỏ kích thước bản thân và đồ vật xung quanh của Người Kiến (Paul Rudd) và Chiến binh Ong (Evangeline Lilly).

Khán giả đã được thấy Hope van Dyne chính thức khoác lên người bộ giáp siêu anh hùng và trở thành The Wasp đời tiếp theo. Người tiền nhiệm chính là mẹ cô - Janet Van Dyne (Michelle Pffeifer).

Bà bị mất tích trong một chuyến hành hiệp ở thế giới Hạ nguyên tử cùng Ant-Man đời trước là chồng mình - tiến sĩ Hank Pym (Michael Douglas).

The Ghost là đối thủ của Ant-Man và The Wasp trong bom tấn siêu anh hùng ra mắt vào mùa hè năm nay. Ảnh: Disney.

Khán giả đồn đoán cuộc phiêu lưu của Scott Lang và Hope Van Dyne trong Ant-Man and The Wasp sẽ là chuyến giải cứu bà Janet Van Dyne. Dĩ nhiên, bộ phim vẫn cần một nhân vật phản diện. Chỉ xuất hiện trong tích tắc của trailer đầu tiên, ả đã bị những khán giả tinh mắt phát hiện và đó là The Ghost.

Trong nguyên tác truyện tranh, The Ghost là kẻ thù truyền kiếp của Iron Man, Spider-Man, cũng như cả nhóm The Avengers. Nhân vật lần đầu xuất hiện trong tập Iron Man #219 mang tên The Ghost and The Machine.

Bản thân Người Sắt phải rất khó khăn mới có thể đánh bại The Ghost, bởi không người hùng hay ác nhân nào biết thân phận thực sự của kẻ này. Đó là một hacker tài ba với bộ giáp có thể giúp người dùng đi xuyên tường và tàng hình.

Hình ảnh The Ghost trong nguyên tác truyện tranh của Marvel. Ảnh: Marvel.

Cho đến giờ, Marvel Studios vẫn tỏ ra rất kín tiếng về nhân vật The Ghost trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong Ant-Man and The Wasp, nhân vật sẽ mang giới tính nữ và sở hữu khả năng tương tự như ở nguyên tác truyện tranh.

Chính nhờ năng lực đi xuyên tường và tàng hình, The Ghost trở thành tay trộm khiến nhiều ngân hàng, tập đoàn lớn phải đau đầu.

Vai diễn The Ghost do nữ diễn viên Hannah John-Kamen đảm nhận. Tuy nhiên, nhiều khả năng gương mặt xinh đẹp của cô sẽ bị che khuất sau lớp mặt nạ trong suốt Ant-Man and The Wasp.

Năm nay, cô gái người Yorkshire tròn 28 tuổi, và đây là ngôi sao đang lên của xứ sở sương mù.

Hannah John-Kamen có lẽ sẽ phải giấu đi gương mặt xinh đẹp của mình trong Ant-Man and The Wasp. Ảnh: Outnow.

Thời gian qua, Hannah John-Kamen tham gia một số tác phẩm phim ảnh đáng chú ý như Misfits, Whitechapel, Happy Valley và Killjoys. Cô không phải là gương mặt xa lạ với các game thủ khi từng góp giọng trong Dark Souls và Dark Souls II.

Theo kế hoạch, Ant-Man and The Wasp sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 29/6.