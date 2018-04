Đội võ taekwondo trình diễn trên nền nhạc The Chainsmokers

Ở tập đầu tiên của Đấu trường võ nhạc, đội võ nhạc taekwondo Việt Nam khiến John Huy Trần, Gemma Nguyễn “đứng ngồi không yên”, xuất sắc giành số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

Đấu trường võ nhạc là chương trình kết hợp 3 yếu tố: võ thuật, âm nhạc và vũ đạo cùng những màn trình diễn bất ngờ và kịch tính. Đây là cuộc đua của 20 nhóm thí sinh, mỗi nhóm gồm 7 - 9 thành viên đến từ nhiều bộ môn võ.

Các nhóm thí sinh sẽ tranh tài để giành lấy ngôi vị quán quân với 6 vòng thi: vòng Thượng đài, vòng Tranh tài, vòng Quyết đấu, vòng Đại chiến, vòng Bán kết và vòng Chung kết.

Trong tập đầu tiên được phát sóng tối 14/4, tiết mục được đánh giá cao và giành số điểm lớn từ ban giám khảo là đội võ nhạc taekwondo Việt Nam. Đội chơi xuất hiện trong võ phục trắng, biểu diễn trên nền nhạc bản hit Don’t let me down của The Chainsmokers được remix sôi động.

Đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam lấy lòng khán giả và ban giám khảo.

Sự đồng đều, uyển chuyển trong động tác vũ đạo, di chuyển đội hình linh hoạt kết hợp cùng những động tác võ dứt khoát, mạnh mẽ khiến khán phòng “dậy sóng”. Đoạn kết của tiết mục với hình ảnh các thành viên cùng chụm tay hướng lên cao khiến John Huy Trần vỗ tay ngợi khen còn võ sư Việt kiều Gemma Nguyễn đứng lên cổ vũ.

John Huy Trần và Gemma Nguyễn thích thú trước phần trình diễn đẹp mắt của đội Taekwondo Việt Nam.

John Huy Trần đánh giá cao việc nhóm có thể nhảy bằng võ thuật với những tổ hợp đẹp mắt. Ngoài ra, nam vũ công khen ngợi hình kết thúc đầy ý nghĩa của phần trình diễn. Giám khảo khách mời Vân Trang cho biết bản thân cứ ngỡ nhóm thí sinh là các vũ công chuyên nghiệp. Cô đặc biệt ấn tượng trước hình ảnh đá chân thẳng lên cao.

Đối với Gemma Nguyễn, nữ giám khảo nhận ra các thí sinh mắc một lỗi nhỏ trong phần nhào lộn và đặc biệt khen ngợi phần kỹ thuật của Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam. Sau cùng, nhóm thí sinh nhận được số điểm trung bình 9.1.

Đội Võ nhạc Taekwondo Việt Nam tạm dẫn trước với số điểm 9.1. Tiếp theo là nhóm Vovinam 1938, Hai giờ sáng và nhóm Thanh Long giành quyền đi tiếp. Nhóm Tốc độ phải nói lời chia tay chương trình.