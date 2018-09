Đón không khí lạnh đầu mùa, miền Bắc giảm 5-10 độ C

Ngày và đêm 7/9, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ rồi mở rộng xuống Bắc và Trung Bộ, gây mưa cho các khu vực này.

Sáng nay (5/9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thông tin Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh vào khoảng ngày và đêm 7/9. Sau đó, đợt không khí lạnh này sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong khoảng ngày và đêm 7/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới nước ta, gây mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt gió mùa đông bắc bắt nguồn từ khối khí lạnh ở Trung Quốc, di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày và đêm 7/9, gió trên khu vực đất liền và vịnh Bắc Bộ dự kiến sẽ chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 6-7 và giật cấp 8-9. Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu đông năm 2018.

Tuy nhiên, trước đó, từ đêm 6/9, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, do sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng ẩm ở phía nam và không khí lạnh ở phía Bắc. Thời gian mưa nhiều nhất và tập trung nhất có thể xảy ra trong ngày 7/9 ở hầu hết tỉnh ở Đông Bắc Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ trung bình sẽ giảm từ 5-10 độ C, tuỳ khu vực. Ở Hà Nội, nhiệt độ khả năng giảm từ mức 33-35 độ C trong ngày 5-6/9 xuống mức 29-31 độ C trong ngày 8-9/9. Từ ngày 10/9, nhiệt độ lại tăng dần, trời hửng nắng và khô ráo.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương trong những ngày tới. Ảnh: Trà My.

Bên cạnh đó, không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới các tỉnh từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, gây mưa vừa đến mưa to cho khu vực này. Trọng tâm vùng mưa ở Trung Bộ, do sự kết hợp giữa gió đông bắc với địa hình chắn gió, trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Do vậy, nhiệt độ ở các tỉnh Trung Bộ sẽ giảm nhiều hơn, từ mức nắng nóng 35-36 độ C xuống mức 26-28 độ C.