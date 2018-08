Donald Trump bị huyền thoại Steven Tyler kiện sử dụng nhạc trái phép

Tự ý phát hit "Livin' on the Edge" tại một đấu trường ở West Virginia (Mỹ), Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc đã vi phạm bản quyền của ban nhạc Aerosmith.

Livin' on the Edge - Aerosmith Bằng cách phát hit năm 1993 "Livin' on the Edge" tại một đấu trường ở West Virginia (Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã vi phạm bản quyền của ban nhạc Aerosmith.

Theo tờ Variety, ca sĩ Steven Tyler kiêm trưởng nhóm nhạc rock Aerosmith, đã gửi đơn cáo buộc nhà cầm quyền Mỹ tự ý phát các ca khúc mà chưa nhận được sự đồng ý của họ.

Trong đơn, ca sĩ 70 tuổi yêu cầu Tổng thống Trump ngừng sử dụng bài hát của nhóm tại các cuộc gặp gỡ người ủng hộ. Điển hình là bản hit Livin' on the Edge được mở ở Charleston Civic Center, West Virginia hôm 21/8.

Dina LaPolt, luật sư của Tyler đang làm việc với phía Nhà Trắng về vấn đề bản quyền. LaPolt cho rằng việc này gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, bởi khi phát bài hát tại đấu trường công khai sẽ khiến những người xung quanh nghĩ rằng ban nhạc Aerosmith đang ủng hộ Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng trái phép bài hát của nhóm Aerosmith. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015, ông Trump đã cho mở lên những giai điệu của bản hit Dream on.

Năm 2016, Tổng thống Trump bị tố tùy tiện phát ca khúc Can't always get what you want của nhóm nhạc lừng lẫy Rolling Stone, để kết thúc bài phát biểu tại Hội nghị quốc gia của đảng Cộng hoà ngày 21/7. Ngoài ra, bài Start Me Up của nhóm cũng được Trump mở 4 giờ liền trong buổi tiếp xúc cử tri ở vùng Carmel, bang Indianna cùng năm đó.

Nhóm nhạc Rolling Stone cũng tố Tổng thống Trump sử dụng trái phép nhạc của họ.

Chưa hết, Trump cũng đã dùng ca khúc Rockin' in the free world của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Neil Young, nhưng bị Young yêu cầu ngưng ngay hành động đó.

Aerosmith là ban nhạc rock người Mỹ gồm các thành viên, cựu thành viên là Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford, Joey Kramer, Ray Tabano, Jimmy Crespo và Rick Dufay.

Aerosmith được mệnh danh là ban nhạc Rock ‘n Roll xuất sắc nhất của Mỹ với các hit đình đám như Dream on, Toys in the Attic, Livin' on the Edge,... Cho đến nay, họ đã bán được hơn 150 triệu album trên toàn thế giới, riêng tại Mỹ là 66,5 triệu bản.