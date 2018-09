Đóng cảnh hôn, Phương Oanh hỏi Doãn Quốc Đam: 'Anh làm được không?'

Trước yêu cầu của đạo diễn về cảnh hôn giữa nhân vật Cảnh và Quỳnh, Phương Oanh bật cười và hỏi Doãn Quốc Đam hai lần "Anh có làm được không?".

Đạo diễn dặn dò Cảnh và Quỳnh trước cảnh hôn Đạo diễn Mai Hồng Phong cho rằng nụ hôn Cảnh dành cho Quỳnh thể hiện tình thương hơn là tình yêu.

VTV - đơn vị sản xuất Quỳnh búp bê vừa đăng tải một clip hậu trường trước khi diễn viên đóng cảnh hôn giữa nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam) và Quỳnh (Phương Oanh). Đây là một trong những cảnh phim đang được nhiều khán giả chờ đợi.

Clip tiết lộ những yêu cầu của đạo diễn về cảnh hôn của Quỳnh và Cảnh. Theo đó, trước khi bấm máy, đạo diễn - NSƯT Mai Hồng Phong dặn Doãn Quốc Đam cần phải thể hiện hành động như một người hùng trong cảnh hôn.

Đạo diễn cho rằng nụ hôn của Quỳnh và Cảnh không chỉ thể hiện tình yêu nam nữ. "Nụ hôn đó thể hiện niềm tin, sự động viên, thể hiện tình thương mà Cảnh dành cho Quỳnh", đạo diễn nhấn mạnh.

Trước những yêu cầu của đạo diễn, cả Doãn Quốc Đam và Phương Oanh đều chăm chú lắng nghe. Phương Oanh sau đó bật cười vì vẫn chưa hiểu nụ hôn đó là như thế nào, và quay sang hỏi Doãn Quốc Đam "Anh có làm được không?".

Quỳnh búp bê đã lên sóng 12 tập. Hiện tại, mối quan hệ giữa Cảnh và Quỳnh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ mong muốn hai người sẽ đến với nhau, bỏ trốn khỏi Thiên Thai và bắt đầu cuộc sống mới.

Cảnh đã khước từ Quỳnh khi cô muốn cùng bỏ trốn.

Trong tập 12 của bộ phim, Quỳnh đã khóc và đề nghị Cảnh đưa mẹ con cô rời đi. "Nếu anh quan tâm đến mẹ con em thì hãy mang mẹ con em đi đi, đi bất cứ đâu cũng được. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn". Nhưng Cảnh im lặng, gạt tay Quỳnh ra và bước đi, hành động biểu thị cho sự khước từ.

Cảnh - tay chân số một của ông chủ "động" Thiên Thai tên Cấn. Công việc của Cảnh là hỗ trợ Cấn trong mọi hoạt động của Thiên Thai, bao gồm cả giải quyết các cuộc kiểm tra của công an, bảo kê cave, và cả xử lý những cô gái bỏ trốn.

Thời gian đầu, Cảnh tỏ ra sắt đá và tàn độc. Cảnh không ngại xuống tay đánh đập, hành hạ dã man phụ nữ. Trong mắt Quỳnh, Cảnh là kẻ thực sự đáng sợ, nhẫn tâm, gần như không có tình người.

Nhưng bắt đầu từ tập 7, nhân vật Quỳnh và cả khán giả truyền hình thấy một khía cạnh khác trong con người Cảnh. Cảnh là người đã đưa Quỳnh đi chơi Tết, người đã ở bên Quỳnh khi cô "vượt cạn".

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam được khen ngợi.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong vai Cảnh nhận được nhiều khen ngợi. Nhận xét về Doãn Quốc Đam với Zing.vn, diễn viên Phương Oanh cho biết bạn diễn là người có máu điên trong nghề.

"Khi đóng với anh Doãn Quốc Đam, tôi cũng có những khoảnh khắc cảm thấy say. Nhưng tôi biết đó là cái say của nhân vật, và nhân vật đang say Cảnh, chứ không phải anh Đam", nữ diễn viên cho hay.