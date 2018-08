Dòng sông nóng nhất thế giới có nhiệt độ bao nhiêu?

4. Dòng sông nóng nhất thế giới là sông Boiling ở Peru. Dòng sông này nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon. Nhiệt độ của dòng sông này là khoảng bao nhiêu? 50-100 độ C.

70-90 độ C.

40 - 80 độ C.

60 - 110 độ C. Người dân địa phương gọi sông Boiling là Shanay-timpishka, nghĩa là sôi sục với sức nóng của mặt trời. Nhiệt độ nước sông dao động 50-90 độ C và có nơi lên đến 100 độ C. Ảnh: National Geographic.