Doraemon trở thành nhân vật quảng bá hệ thống Tokyo Metro tại VN

Từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019, Doraemon sẽ trở thành hướng dẫn viên giới thiệu các hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo Metro tại Việt Nam.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ “Let Tokyo Metro lead you across Tokyo” (tạm dịch: Hãy để Tokyo Metro đưa bạn đi khắp Tokyo) - chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản, khuyến khích du khách Việt Nam sử dụng tàu điện ngầm Tokyo Metro khi đến thăm thú thủ đô xứ hoa anh đào.

Doraemon là nhân vật quen thuộc trong các TVC quảng cáo của Tokyo Metro.

Tokyo Metro là hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất Nhật Bản với lịch sử hơn 90 năm. Sở hữu mạng lưới 9 tuyến đường phủ khắp lòng đất thủ đô, Tokyo Metro là phương tiện di chuyển phổ biến với người bản địa cũng như khách nước ngoài.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một hệ thống giao thông phức tạp nhưng trên thực tế, hệ thống này sẽ giúp du khách đến được mọi ngóc ngách của Tokyo nhanh chóng, đúng giờ, an toàn, tiết kiệm và dễ hiểu, dễ sử dụng nhờ được lồng ghép tiếng Anh.

Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm Tokyo Metro còn mở ra cho du khách một không gian sống khác, nơi chỉ thiếu ánh nắng mặt trời, còn mọi thứ vốn có trên mặt đất như dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí, khách sạn, quảng cáo và ngay cả trồng trọt… đều có đủ.

Tàu điện ngầm Tokyo Metro hiện đại và tiện nghi.

Việt Nam đang xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và TPH.CM. Do đó với người Việt, việc sử dụng tàu điện ngầm Tokyo Metro có thể được xem như một trải nghiệm thú vị ở thì tương lai.

Tại họp báo quảng bá chiến dịch “Let Tokyo Metro lead you across Tokyo”, ông Michiyoshi Hasegawa, Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Tokyo Metro cho biết trong số các hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á, Tokyo Metro đặc biệt nỗ lực cho các hoạt động tại Việt Nam, nơi có lượng khách du lịch đến Nhật Bản năm 2017 đạt mức kỷ lục 308.900 người (theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản), cũng là nơi phong trào du lịch cá nhân tự do đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Michiyoshi Hasegawa - Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Tokyo Metro - phát biểu tại họp báo.

Chiến dịch “Let Tokyo Metro lead you across Tokyo” sẽ mang đến cho khách du lịch Việt Nam các thông tin hấp dẫn và thiết thực về du lịch Tokyo bằng tàu điện ngầm Tokyo Metro, đồng thời tiếp tục xúc tiến hỗ trợ tư vấn, xây dựng và bảo dưỡng hệ thống đường sắt đô thị Việt Nam, thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.